RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4021402240234024
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:13

  detroytred написав:justit
Работники поступают согласно условий, которые им создал в стране кто?!))
Кто создал такую систему и условия субсидий?
Кто создал такие условия работодателям, что им выгодно нанимать вчерную?

Власти...

Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.
Потому что это выгоднее, чем иначе.

Посмотрите: будивельник расписал созданные властями условия, но .... сделал потом вывод половинчатый.
Как всегда кусок картинки.

УсловиЯ-то власти создали.

Люмпен-тунеядец. Оправдываете собственную никчемность.
Кстати, для работника выгоднее иметь минималку для субсидии, чем работать вчёрную.
Вы не знали ? а такой умный :)
И мы опять вернулись, что ваш "пересичный" не хочет законы соблюдать. Как и ваши "можновладци"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 31.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:15

justit
Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...

См.
* Исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко сообщил, что 22% занятого населения Украины работают в теневом секторе экономики.
В теневом секторе экономики работает 3,5 млн человек — это 22% занятого населения. Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает ГСЗ.

"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше", - отметил Ярошенко.*
https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi ... -teni.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20284
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:22

  pesikot написав:Кстати, для работника выгоднее иметь минималку для субсидии, чем работать вчёрную.
Вы не знали ? а такой умный
Я це який вже рік торочу - а все як об стінку горохом...
Тому й пропоную рецепти для влади
а - соцдопомога не може бути вищою ( вся вкупі) ніж 1/3 від мінімальної зарплати
б - субсидії на житло повинні надаватись на поворотній основі , а саме - всі субсидії які сьогодні отримає власник житла в момент зміни власника житла - повинні бути оплачені вигодонабувачем..
Аргументація проста - сьогодні житло коштує 0,5 і вище млн грн , субсидій в рік на житло в середньому на 10000 грн
Чому платники податків повинні оплачувати майбутню нерухомість родича субсидоотримувача ?
В тій самій Німеччині - наявність власного житла( а це тільки в 40% населення) один з критеріїв середнього класу
А в Україні наявність майна в мільйон і вище - причина для отримання субсидій- маразм.

Але ці мої пропозиції не будуть сприйняті політиками , бо з такими лозунгами вибори не виграєш.

Тому в мене запитання
Так хто винуватий в тому що виграють політики з викревленними лозунгами? Хто створив умови що політики прийняли рішення вигравати вибори з допомогою популізму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19688
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:22

pesikot
*То есть, по-вашему примеру,...*
Вы формируете претензии, выхватывая куски из разных аспектов дискуссии.
Это примитивно... и глупо.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20284
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

justit
Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...
Йде боротьба за прихильників...
Отже будівельник написав що випадків дуже багато
Держчиновник написав що таких випадків 3,5 млн або й більше
А треуголкін написав що будівельник написав не вірно
justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь
До правильної :D будівельника
Чи а баба яга проти- треуголкіна?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19688
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:27

pesikot
Посмотрите на цифру 22%, а не свои *размышления*))

Ещё раз для Вас, как любителя манипулировать кусками, у меня пересичный идёт на нарушения закона (в Вашей интерпретации *не хочет соблюдать законы*. Как и можновладци) В УСЛОВИЯХ БЕЗЗАКОНИЯ, СОЗДАННОГО ВЛАСТЯМИ.

А не просто не хочет))

Вы тоже, как и будивельник, примитивно вырываете часть картинки.
Узость...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20284
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:31

Опять будивельные вымыслы и искажентя пошли...
Генерирование.
Да ещё и с детской борьбой за прихильникив))

Как обычно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20284
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:40

Юрий91
Я от этого критика не могу добиться моих (лживых) утверждений.
А Вы вообще вон сколько много у него попросили.

Он же только гавкает...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20284
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4021402240234024
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62821)
24.10.2018 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.