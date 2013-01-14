Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:justit Работники поступают согласно условий, которые им создал в стране кто?!)) Кто создал такую систему и условия субсидий? Кто создал такие условия работодателям, что им выгодно нанимать вчерную?
Власти...
Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую. Потому что это выгоднее, чем иначе.
Посмотрите: будивельник расписал созданные властями условия, но .... сделал потом вывод половинчатый. Как всегда кусок картинки.
УсловиЯ-то власти создали.
Люмпен-тунеядец. Оправдываете собственную никчемность. Кстати, для работника выгоднее иметь минималку для субсидии, чем работать вчёрную. Вы не знали ? а такой умный И мы опять вернулись, что ваш "пересичный" не хочет законы соблюдать. Как и ваши "можновладци"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
justit Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...
См. * Исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко сообщил, что 22% занятого населения Украины работают в теневом секторе экономики. В теневом секторе экономики работает 3,5 млн человек — это 22% занятого населения. Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает ГСЗ.
pesikot написав:Кстати, для работника выгоднее иметь минималку для субсидии, чем работать вчёрную. Вы не знали ? а такой умный
Я це який вже рік торочу - а все як об стінку горохом... Тому й пропоную рецепти для влади а - соцдопомога не може бути вищою ( вся вкупі) ніж 1/3 від мінімальної зарплати б - субсидії на житло повинні надаватись на поворотній основі , а саме - всі субсидії які сьогодні отримає власник житла в момент зміни власника житла - повинні бути оплачені вигодонабувачем.. Аргументація проста - сьогодні житло коштує 0,5 і вище млн грн , субсидій в рік на житло в середньому на 10000 грн Чому платники податків повинні оплачувати майбутню нерухомість родича субсидоотримувача ? В тій самій Німеччині - наявність власного житла( а це тільки в 40% населення) один з критеріїв середнього класу А в Україні наявність майна в мільйон і вище - причина для отримання субсидій- маразм.
Але ці мої пропозиції не будуть сприйняті політиками , бо з такими лозунгами вибори не виграєш.
Тому в мене запитання Так хто винуватий в тому що виграють політики з викревленними лозунгами? Хто створив умови що політики прийняли рішення вигравати вибори з допомогою популізму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
justit Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...
Йде боротьба за прихильників... Отже будівельник написав що випадків дуже багато Держчиновник написав що таких випадків 3,5 млн або й більше А треуголкін написав що будівельник написав не вірно justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь До правильної будівельника Чи а баба яга проти- треуголкіна?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
pesikot Посмотрите на цифру 22%, а не свои *размышления*))
Ещё раз для Вас, как любителя манипулировать кусками, у меня пересичный идёт на нарушения закона (в Вашей интерпретации *не хочет соблюдать законы*. Как и можновладци) В УСЛОВИЯХ БЕЗЗАКОНИЯ, СОЗДАННОГО ВЛАСТЯМИ.
А не просто не хочет))
Вы тоже, как и будивельник, примитивно вырываете часть картинки. Узость...