Додано: Чет 25 жов, 2018 07:29

budivelnik написав: 1 Приклад людина в декреті



Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?

1 Приклад людина в декретіЯк думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?

detroytred написав: justit

Я не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал. justitЯ не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал.

detroytred написав: Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.

И подобных примеров знаю немало. Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.И подобных примеров знаю немало.

detroytred написав: justit

Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти. justitВы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.

detroytred написав: Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.

Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.

detroytred написав: justit

Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ... justitНе читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...

detroytred написав: "По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше" "По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше"

budivelnik написав: А треуголкін написав що будівельник написав не вірно

justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь? А треуголкін написав що будівельник написав не вірноjustit- Ви до чиєї думки схиляєтесь?

Я мав на увазі не таких людей.А повністю працездатних хлопців.Ну, можливо справа у субсидіях, проте не факт, що поголовно.Отже однозначно стверджувати, що акого не буває не варто.Але повторюю - якщо не скаржаться масово, то отже їм нормально.И я не работаю начерно, но довелось звонить раз на горячку.Через три дня после звонка местные отзвонились и укоризненно извинялись.Укоризненно ибо: "Ну навіщо будо одразу скаржитись до Київа. мо просто Вас невірно порозуміли. Приходьте, все владнаємо..."Факт в том, что Киевские с разостью готовы вздрючить тех, кто на низах.Тем самы отчитаться о проделанной работе.И, если бы тогда проблема не решилась, был бы еще звонок, и еще.Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья.Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.Ну вот, одна неудачная попытка (личная) и махнул рукой.От Вас весьма неожиданно такую ахинею услыжхатьМексы нормально вчерную и без документов.И ниче такТехническа Ваша отсебятина это другая сторона медали всего лишьДа, и что?Они констатируют, и ничего не делают.А другая сторона радо идет начерно, ибо "лишь бы было"Это ж то же самое, что и видеосюжет: "В поликлинике села на Тернопольщине год не платят зарплаты..." и показывают медработников на работе Карл!!!"А що ми можемо зробити?" говорит одна из них.Та моя позиція зрозуміла з висловівdetroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить.Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..."Таке теж може бути.Проте він працює не начорно, отже може!Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю.