justit написав: budivelnik написав:
1 Приклад людина в декреті
Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?
Я мав на увазі не таких людей.
А повністю працездатних хлопців.
Ну, можливо справа у субсидіях, проте не факт, що поголовно.
Отже однозначно стверджувати, що акого не буває не варто.
Але повторюю - якщо не скаржаться масово, то отже їм нормально.
detroytred написав:
justit
Я не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал.
И я не работаю начерно, но довелось звонить раз на горячку.
Через три дня после звонка местные отзвонились и укоризненно извинялись.
Укоризненно ибо: "Ну навіщо будо одразу скаржитись до Київа. мо просто Вас невірно порозуміли. Приходьте, все владнаємо..."
Факт в том, что Киевские с разостью готовы вздрючить тех, кто на низах.
Тем самы отчитаться о проделанной работе.
И, если бы тогда проблема не решилась, был бы еще звонок, и еще.
Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья.
Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.
detroytred написав:
Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.
И подобных примеров знаю немало.
Ну вот, одна неудачная попытка (личная) и махнул рукой.
detroytred написав:
justit
Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.
Полагаю Вы просто подхватили от собеседников вирус "Tookfromcontextandaddownthoughtsintoopponentmouth"
detroytred написав:
Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.
Мексы нормально вчерную и без документов.
И ниче так
detroytred написав:
justit
Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...
Техническа Ваша отсебятина это другая сторона медали всего лишь
detroytred написав:
"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше"
Да, и что?
Они констатируют, и ничего не делают.
А другая сторона радо идет начерно, ибо "лишь бы было"
Это ж то же самое, что и видеосюжет: "В поликлинике села на Тернопольщине год не платят зарплаты..." и показывают медработников на работе Карл!!!
"А що ми можемо зробити?" говорит одна из них.
budivelnik написав:
А треуголкін написав що будівельник написав не вірно
justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь?
Та моя позиція зрозуміла з висловів
detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить.
Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..."
Таке теж може бути.
Проте detroytred працює не начорно, отже може!
Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю.
Особисте невезіння?
p.s. в мене дальній родич теж працює начорно, і не на супер платню.
Каже, що вже заманався, все дістало, добре хоч платять справно.
Але щось міняти, ну хоч спробувати?
Ні, нема такого
І я його цілком розумію, бо з насидженого місця ой як важко знятись.
Місце роботи це теж "насижене" у даному контексті.