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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4022402340244025
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:35

  justit написав:Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья.
Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.

Не так.
Обычный Украинец, не видя помощи от органов власти (помощи, которая является их обязанностью и за которую они получают з-п), ищет другие пути решения проблемы. Вплоть до уезда за кордон.
И это становится проблемой всего государства и общества.

Вы и Ко постоянно уводите вектор дискуссии к только!!! личным проблемам пересичного украинца.
Когда я веду речь о другом. О том, как проблемы пересичного украинца, возникающие по причине халатных и коррупционных действий органов власти, сказываются на развитии всего общества и государства.

Проблема пересичного (хоть люмпена, хоть кого иного), если она оказывает влияние на всё общество и государство, то это проблема государства и общества!!!!!

А дискуссия скатывается и вовсе к обсуждению личности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:38

  Starikan написав:
  BIGor написав:Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.

Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.

Здесь Вы более, чем не правы!
Этого и добиваются,(Враги и Воры), но как Гражданин Украины ВЫ теряете 60% стоимости активов Государства.
Т.Е. нищаете.
- Если Вы хотели, то я Вам в "финансах".
Именно с этой целью Воры и продавали Крым и Донбасс.

"Куля в лоба" называл своё правительство "Камикадзе" - на "Вышку" заработал каждый из них - сознательно.(ликвидируя Украину, как Государство)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:52

  justit написав:
  budivelnik написав:1 Приклад людина в декреті

Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?


Я мав на увазі не таких людей.
А повністю працездатних хлопців.
Ну, можливо справа у субсидіях, проте не факт, що поголовно.
Отже однозначно стверджувати, що акого не буває не варто.

Але повторюю - якщо не скаржаться масово, то отже їм нормально.



  detroytred написав:justit
Я не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал.


И я не работаю начерно, но довелось звонить раз на горячку.
Через три дня после звонка местные отзвонились и укоризненно извинялись.
Укоризненно ибо: "Ну навіщо будо одразу скаржитись до Київа. мо просто Вас невірно порозуміли. Приходьте, все владнаємо..."
Факт в том, что Киевские с разостью готовы вздрючить тех, кто на низах.
Тем самы отчитаться о проделанной работе.
И, если бы тогда проблема не решилась, был бы еще звонок, и еще.
Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья.
Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.

  detroytred написав:Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.
И подобных примеров знаю немало.


Ну вот, одна неудачная попытка (личная) и махнул рукой.


  detroytred написав:justit
Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.


Полагаю Вы просто подхватили от собеседников вирус "Tookfromcontextandaddownthoughtsintoopponentmouth"


  detroytred написав:Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.


Мексы нормально вчерную и без документов.
И ниче так :D

  detroytred написав:justit
Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...


Техническа Ваша отсебятина это другая сторона медали всего лишь :-)


  detroytred написав:"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше"


Да, и что?
Они констатируют, и ничего не делают.
А другая сторона радо идет начерно, ибо "лишь бы было"

Это ж то же самое, что и видеосюжет: "В поликлинике села на Тернопольщине год не платят зарплаты..." и показывают медработников на работе Карл!!!
"А що ми можемо зробити?" говорит одна из них.



  budivelnik написав:А треуголкін написав що будівельник написав не вірно
justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь?


Та моя позиція зрозуміла з висловів :-)
detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить.
Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..."
Таке теж може бути.

Проте detroytred працює не начорно, отже може!
Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю.
Особисте невезіння?

p.s. в мене дальній родич теж працює начорно, і не на супер платню.
Каже, що вже заманався, все дістало, добре хоч платять справно.
Але щось міняти, ну хоч спробувати?
Ні, нема такого

І я його цілком розумію, бо з насидженого місця ой як важко знятись.
Місце роботи це теж "насижене" у даному контексті.

НЕ ссорьтесь!
Вещи решаются куда циничнее!!!!
Пример РФ:
https://www.dialog.ua/russia/163129_1540378711
У нас же равин рекомендовал "подойти с заду"
https://bigkiev.com.ua/content/komu-pri ... ki-chast-i
фактически рынки давно частные и поделены.(цель одна - загнать всех под НДС)
1. Запрещение реализации продуктов домашнего происхождения.
2. Частные рынки - фактически не позволяющие "бабушке" продать десяток домашних яиц.

Это не просто Сталинские времена, когда вырубывались фруктовые сады,.....
Это целенаправленный геноцид "Украинца" ибо только у него в крови остался "поряд ставок, та вишневий садок".
А к примеру даже при совке- я напомню Вам фильм "Зелёный фургон" - даже в маленьком украинском селе, как признак его "общественный рынок".
Это часть культуры общества оставшейся от "Древних Греков".
- кто и за чем теперь разрушает нашу культуру?

Именно с этой целью криминал уничтожает "всё живое":
- Может быть только частное
- может принадлежать только забугорному.
"Интегрируемся"
Именно с этой целью уничтожается наука, образование, производства,..............
А теперь представьте себе как можно уничтожить такую "культуру", как Государство Украина? Оставить в ней 15 миллионов рабов ковыряющихся в земле и не имеющих Права на своё производство?
Вот этот процесс сейчас и идёт полным ходом.
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... nosti.html

При чём достаточно циничный, где сознательно вывели этнического украинца со всех ступеней страны(шо индейцев в США).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:13

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:
  BIGor написав:Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.

Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.

Здесь Вы более, чем не правы!
Этого и добиваются,(Враги и Воры), но как Гражданин Украины ВЫ теряете 60% стоимости активов Государства.
Т.Е. нищаете.
- Если Вы хотели, то я Вам в "финансах".
Именно с этой целью Воры и продавали Крым и Донбасс.

"Куля в лоба" называл своё правительство "Камикадзе" - на "Вышку" заработал каждый из них - сознательно.(ликвидируя Украину, как Государство)

В то же время вчера по Донецку в обед стояли пробки.
Погода испортилась - все оказались на колёсах.
Те же "б***" - но из РФ и Грузии.
90% беженцев вернулись.
Комендантский час....
А на не оккупированной части за последние 3 года - выехали даже коренные жители - на заробитки.

Пацаны уже бизнес официальный организовали - по ликвидации производственных площадей телефон я Вам выставлял от вербовщика.

Если на ОРДЛО мы не можем повлиять - там правит Х.йло, через своих байскаков. ТО кто не позволяет в конечном итоге нам жить и хорошо работать, что бы ещё лучше жить?
Как пример:
Продавец в супермаркете Киева - получает 15к грн
Работница шахты зарабатывает - 3 - 6к грн(это с официальными платежами в бюджеты всех уровней "по белому")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:24

  justit написав:
  detroytred написав:Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным.
И подобных примеров знаю немало.


Ну вот, одна неудачная попытка (личная) и махнул рукой.

Личная!?
Под моим утверждением "подобных примеров знаю немало".

  justit написав:
  detroytred написав:justit
Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.


Полагаю Вы просто подхватили от собеседников вирус "Tookfromcontextandaddownthoughtsintoopponentmouth"

Это троллинг?
Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.

  justit написав:
  detroytred написав:Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.

Мексы нормально вчерную и без документов.
И ниче так :D

Масштаб?)))
Штаты по тени на уровне с Украиной?

  justit написав:
  detroytred написав:"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше"


Да, и что?
Они констатируют, и ничего не делают.
А другая сторона радо идет начерно, ибо "лишь бы было"

Это ж то же самое, что и видеосюжет: "В поликлинике села на Тернопольщине год не платят зарплаты..." и показывают медработников на работе Карл!!!
"А що ми можемо зробити?" говорит одна из них.

:lol: :lol: :lol:
Так о том и дискуссия, что власти ничего не делают!
А медработники эти уезжают или не хотят работать по специальности
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45110675
Итог -- уровень медицины в стране в рейтингах.

  justit написав:detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить.
Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..."
Таке теж може бути.

Не так.
Я не верю в то, что центр. органы власти помогут мне (и перечному) решить вопросы.
Гугл в помощь об уровне доверия граждан институтам и органам власти.
Разница по регионам, не думаю, что существенна.


  justit написав:Проте detroytred працює не начорно, отже може!
Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю.
Особисте невезіння?

Личное невезение у 3,5 млн. (22%) -- :mrgreen:
Это троллинг?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:48

  justit написав:Та моя позиція зрозуміла з висловів :-)
detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить.
Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..."
Таке теж може бути.

Специально отдельно выделил этот момент ещё раз.
Раз уж подняли вопрос о распределении населения по вере в собственные возможности:

И третий ключевой вопрос — «В какой мере Вы ощущаете, что способны улучшить ситуацию в своей жизни»? Ответы распределились следующим образом:

— «у меня имеется много возможностей, чтобы улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 10% (Запад — 9, Центр — Север — 10, Юг — 12, Восток — 12);
— «я в определенной мере могу улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 41% (Запад — 47, Центр — Север — 43, Юг — 34, Восток — 37);
— «я ощущаю себя бессильным изменить что-то в жизненной ситуации, в которой сейчас нахожусь» — 43% (Запад — 39, Центр — Север — 44, Юг — 48, Восток — 44).

Эти ответы соответствуют наиболее тревожному симптому из всех описанных: они демонстрируют высокую степень ощущения украинцами своей беспомощности перед внешними обстоятельствами. И, как и в предыдущих ответах, «все не так плохо, все — еще хуже!», т.к. довлеющий стереотип требует выбора из первых двух вариантов и отказ от третьего.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... z5UvQBtLwy

Два факта: количество неверящих в собственные возможности для общества, которому необходимо развиваться быстрее, очень велико --- около 40%.
Разница по регионам несущественна.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:08

justit
Как реализуется право
Единого исследования качества обеспечения данного права в Украине не проводится. Поэтому эксперты обращают внимание на несколько факторов его реализации.

Одним из вероятных индикаторов может служить оценка деятельности государственных институтов, к которым обращаются граждане, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

По ее словам, государственные органы не достаточно эффективно выполняют конституционный долг.

https://korrespondent.net/ukraine/35315 ... yia-luidei
detroytred
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