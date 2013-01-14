Додано: Чет 25 жов, 2018 10:48

detroytred написав: Когда я веду речь о другом. О том, как проблемы пересичного украинца, возникающие по причине халатных и коррупционных действий органов власти, сказываются на развитии всего общества и государства.

Когда я веду речь о другом. О том, как проблемы пересичного украинца, возникающие по причине халатных и коррупционных действий органов власти, сказываются на развитии всего общества и государства.

detroytred написав: Под моим утверждением "подобных примеров знаю немало". Под моим утверждением "подобных примеров знаю немало".

detroytred написав: Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться. Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.

detroytred написав: Масштаб?)))

Штаты по тени на уровне с Украиной? Масштаб?)))Штаты по тени на уровне с Украиной?

detroytred написав: Так о том и дискуссия, что власти ничего не делают! Так о том и дискуссия, что власти ничего не делают!

detroytred написав: А медработники эти уезжают или не хотят работать по специальности

А медработники эти уезжают или не хотят работать по специальности

detroytred написав: Я не верю в то, что центр. органы власти помогут мне (и перечному) решить вопросы. Я не верю в то, что центр. органы власти помогут мне (и перечному) решить вопросы.

detroytred написав: Личное невезение у 3,5 млн. (22%) --

Это троллинг? Личное невезение у 3,5 млн. (22%) --Это троллинг?

Так мы же выше договорились, что тема халатности исчерпана."Знаю немало", как и "сестра брата зятя пробовала" то таке....У меня есть примеры, когда срабатывало, и один личный, причем я звонил и просил не за себя, а за родственницу, которая не позвонила по причине как раз: "Та нема сенсу, бо там 3,14***"Это не троллинг, это вирус в головеЯ приводил направление: "Стучите, и возможно вам откроют"Если не обращаться то и не помогут.Разные страны - разные масштабы.Сравнение лишено смысла, суть в том, что не только мы грешны.Это плохо, но если нет заявлений типа "меня кидают на работе", то никто даже и не пошевелится.Люди они такие, лишь бы ничего не делать.К примеру если у Вас угнали машину, Вы напишете заявление в полицию?А, простите зачем? Ведь по той же логике - они сами должны начать расследованиеВ том-то и дело, что те, из сюжета продолжают ходить на работу, и никуда не уезжают.Пока так будет - их будут кидать через орган.почему они этого не понимают не ясно.Волне возможно, что и не помогут,но если их никто (Вы и Ко) не будете регулярно пинать,то не помогут точно.Гугл в помощь об уровне доверия граждан институтам и органам власти.Разница по регионам, не думаю, что существенна.[/quote]Понимаете - это статистика.Мне очень давно пришлось поработать в статистике.Был случай - для отчетов нужно было с низов (я как раз в низах работал) подать данные по цене на хлеб.Подали.В ответ писулька из управления областного уровня: "Чому ви вказуєте, що у вашому районі ціна на хліб Х грн, коли у обласному центрі ціна Х + У. Ви розумієте, що тим самим показники нам портите? Кажете що у Вас саме така ціна? Та не може бути, ставте те що вам кажуть!"Ну с тех пор, меня осенило, что такое статистикаНасчет личного невезения - это лишь часть айсберга, в котором и властьимущие тоже сидят.Если человек махнул на все, то что он собственно ожидает?Повторюсь, мы ранее тему "властьимущие должно но не делают" закрыли, как обсосанную.