Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit написав:Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья. Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.
Не так. Обычный Украинец, не видя помощи от органов власти (помощи, которая является их обязанностью и за которую они получают з-п), ищет другие пути решения проблемы. Вплоть до уезда за кордон. И это становится проблемой всего государства и общества.
Вы и Ко постоянно уводите вектор дискуссии к только!!! личным проблемам пересичного украинца. Когда я веду речь о другом. О том, как проблемы пересичного украинца, возникающие по причине халатных и коррупционных действий органов власти, сказываются на развитии всего общества и государства.
Проблема пересичного (хоть люмпена, хоть кого иного), если она оказывает влияние на всё общество и государство, то это проблема государства и общества!!!!!
А дискуссия скатывается и вовсе к обсуждению личности.
BIGor написав:Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.
Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.
Здесь Вы более, чем не правы! Этого и добиваются,(Враги и Воры), но как Гражданин Украины ВЫ теряете 60% стоимости активов Государства. Т.Е. нищаете. - Если Вы хотели, то я Вам в "финансах". Именно с этой целью Воры и продавали Крым и Донбасс.
"Куля в лоба" называл своё правительство "Камикадзе" - на "Вышку" заработал каждый из них - сознательно.(ликвидируя Украину, как Государство)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Як думаєте - така людина ( я маю на увазі працівника ) захоче офіційно влаштовуватись чи попроситься працювати нелегально?
Я мав на увазі не таких людей. А повністю працездатних хлопців. Ну, можливо справа у субсидіях, проте не факт, що поголовно. Отже однозначно стверджувати, що акого не буває не варто.
Але повторюю - якщо не скаржаться масово, то отже їм нормально.
detroytred написав:justit Я не работаю в тени. Поэтому именно по данному вопросу не пробовал.
И я не работаю начерно, но довелось звонить раз на горячку. Через три дня после звонка местные отзвонились и укоризненно извинялись. Укоризненно ибо: "Ну навіщо будо одразу скаржитись до Київа. мо просто Вас невірно порозуміли. Приходьте, все владнаємо..." Факт в том, что Киевские с разостью готовы вздрючить тех, кто на низах. Тем самы отчитаться о проделанной работе. И, если бы тогда проблема не решилась, был бы еще звонок, и еще. Но, если обычный Украинец машет рукой: "А це не допоможе...", то я ему не судья. Оно конечно не гарантированно поможет, но кто не пытается, тому точно не поможет никто и ничто.
detroytred написав:Вы не обратили внимание на футбол. Я пробовал по вопросу регистрации. Результат - ноль и отфутболили к местным. И подобных примеров знаю немало.
Ну вот, одна неудачная попытка (личная) и махнул рукой.
detroytred написав:justit Вы по сути пытаетесь показать, что царь хороший. Царь - центральные органы власти.
Полагаю Вы просто подхватили от собеседников вирус "Tookfromcontextandaddownthoughtsintoopponentmouth"
detroytred написав:Создали в Штатах управленцы иные условия и образно все платят налоги, уважают полицейских, работают вбелую.
Мексы нормально вчерную и без документов. И ниче так
detroytred написав:justit Не читайте отсебятину бидивельника, который Вам на реплику о много случаев, отвечает ...
Техническа Ваша отсебятина это другая сторона медали всего лишь
detroytred написав:"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше"
Да, и что? Они констатируют, и ничего не делают. А другая сторона радо идет начерно, ибо "лишь бы было"
Это ж то же самое, что и видеосюжет: "В поликлинике села на Тернопольщине год не платят зарплаты..." и показывают медработников на работе Карл!!! "А що ми можемо зробити?" говорит одна из них.
budivelnik написав:А треуголкін написав що будівельник написав не вірно justit- Ви до чиєї думки схиляєтесь?
Та моя позиція зрозуміла з висловів detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить. Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..." Таке теж може бути.
Проте detroytred працює не начорно, отже може! Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю. Особисте невезіння?
p.s. в мене дальній родич теж працює начорно, і не на супер платню. Каже, що вже заманався, все дістало, добре хоч платять справно. Але щось міняти, ну хоч спробувати? Ні, нема такого
І я його цілком розумію, бо з насидженого місця ой як важко знятись. Місце роботи це теж "насижене" у даному контексті.
Это не просто Сталинские времена, когда вырубывались фруктовые сады,..... Это целенаправленный геноцид "Украинца" ибо только у него в крови остался "поряд ставок, та вишневий садок". А к примеру даже при совке- я напомню Вам фильм "Зелёный фургон" - даже в маленьком украинском селе, как признак его "общественный рынок". Это часть культуры общества оставшейся от "Древних Греков". - кто и за чем теперь разрушает нашу культуру?
Именно с этой целью криминал уничтожает "всё живое": - Может быть только частное - может принадлежать только забугорному. "Интегрируемся" Именно с этой целью уничтожается наука, образование, производства,.............. А теперь представьте себе как можно уничтожить такую "культуру", как Государство Украина? Оставить в ней 15 миллионов рабов ковыряющихся в земле и не имеющих Права на своё производство? Вот этот процесс сейчас и идёт полным ходом. https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... nosti.html
При чём достаточно циничный, где сознательно вывели этнического украинца со всех ступеней страны(шо индейцев в США).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
BIGor написав:Тема скатилась в УГ. Кремлеботы обсуждают Украину. О судьбе так называемой днр вообще ни слова.
Меня днр не интересует. Отрезанный ломоть.
Здесь Вы более, чем не правы! Этого и добиваются,(Враги и Воры), но как Гражданин Украины ВЫ теряете 60% стоимости активов Государства. Т.Е. нищаете. - Если Вы хотели, то я Вам в "финансах". Именно с этой целью Воры и продавали Крым и Донбасс.
"Куля в лоба" называл своё правительство "Камикадзе" - на "Вышку" заработал каждый из них - сознательно.(ликвидируя Украину, как Государство)
В то же время вчера по Донецку в обед стояли пробки. Погода испортилась - все оказались на колёсах. Те же "б***" - но из РФ и Грузии. 90% беженцев вернулись. Комендантский час.... А на не оккупированной части за последние 3 года - выехали даже коренные жители - на заробитки.
Пацаны уже бизнес официальный организовали - по ликвидации производственных площадей телефон я Вам выставлял от вербовщика.
Если на ОРДЛО мы не можем повлиять - там правит Х.йло, через своих байскаков. ТО кто не позволяет в конечном итоге нам жить и хорошо работать, что бы ещё лучше жить? Как пример: Продавец в супермаркете Киева - получает 15к грн Работница шахты зарабатывает - 3 - 6к грн(это с официальными платежами в бюджеты всех уровней "по белому") https://www.youtube.com/watch?v=k29BWfGVEiQ
Но получают они, только когда, когда заработок обесценивается в хлам.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 25 жов, 2018 11:47, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить. Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..." Таке теж може бути.
Не так. Я не верю в то, что центр. органы власти помогут мне (и перечному) решить вопросы. Гугл в помощь об уровне доверия граждан институтам и органам власти. Разница по регионам, не думаю, что существенна.
justit написав:Проте detroytred працює не начорно, отже може! Чому не може "той хлопець" - я поняття не маю. Особисте невезіння?
Личное невезение у 3,5 млн. (22%) -- Это троллинг?
justit написав:Та моя позиція зрозуміла з висловів detroytred не має віри у власні можливості, або просто троллить. Є ваіант - він живе десь у регіоні, де правлять а-ля "Данецкие по панятиям..." Таке теж може бути.
Специально отдельно выделил этот момент ещё раз. Раз уж подняли вопрос о распределении населения по вере в собственные возможности:
И третий ключевой вопрос — «В какой мере Вы ощущаете, что способны улучшить ситуацию в своей жизни»? Ответы распределились следующим образом:
— «у меня имеется много возможностей, чтобы улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 10% (Запад — 9, Центр — Север — 10, Юг — 12, Восток — 12); — «я в определенной мере могу улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 41% (Запад — 47, Центр — Север — 43, Юг — 34, Восток — 37); — «я ощущаю себя бессильным изменить что-то в жизненной ситуации, в которой сейчас нахожусь» — 43% (Запад — 39, Центр — Север — 44, Юг — 48, Восток — 44).
Эти ответы соответствуют наиболее тревожному симптому из всех описанных: они демонстрируют высокую степень ощущения украинцами своей беспомощности перед внешними обстоятельствами. И, как и в предыдущих ответах, «все не так плохо, все — еще хуже!», т.к. довлеющий стереотип требует выбора из первых двух вариантов и отказ от третьего.
Как реализуется право Единого исследования качества обеспечения данного права в Украине не проводится. Поэтому эксперты обращают внимание на несколько факторов его реализации.
Одним из вероятных индикаторов может служить оценка деятельности государственных институтов, к которым обращаются граждане, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
По ее словам, государственные органы не достаточно эффективно выполняют конституционный долг.
detroytred написав:Когда я веду речь о другом. О том, как проблемы пересичного украинца, возникающие по причине халатных и коррупционных действий органов власти, сказываются на развитии всего общества и государства.
Так мы же выше договорились, что тема халатности исчерпана.
"Знаю немало", как и "сестра брата зятя пробовала" то таке.... У меня есть примеры, когда срабатывало, и один личный, причем я звонил и просил не за себя, а за родственницу, которая не позвонила по причине как раз: "Та нема сенсу, бо там 3,14***"
detroytred написав:Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.
Это не троллинг, это вирус в голове Я приводил направление: "Стучите, и возможно вам откроют" Если не обращаться то и не помогут.
detroytred написав:Масштаб?))) Штаты по тени на уровне с Украиной?
Разные страны - разные масштабы. Сравнение лишено смысла, суть в том, что не только мы грешны.
detroytred написав:Так о том и дискуссия, что власти ничего не делают!
Это плохо, но если нет заявлений типа "меня кидают на работе", то никто даже и не пошевелится. Люди они такие, лишь бы ничего не делать.
К примеру если у Вас угнали машину, Вы напишете заявление в полицию? А, простите зачем? Ведь по той же логике - они сами должны начать расследование
detroytred написав:А медработники эти уезжают или не хотят работать по специальности
В том-то и дело, что те, из сюжета продолжают ходить на работу, и никуда не уезжают. Пока так будет - их будут кидать через орган. почему они этого не понимают не ясно.
detroytred написав:Я не верю в то, что центр. органы власти помогут мне (и перечному) решить вопросы.
Волне возможно, что и не помогут, но если их никто (Вы и Ко) не будете регулярно пинать, то не помогут точно.
Гугл в помощь об уровне доверия граждан институтам и органам власти. Разница по регионам, не думаю, что существенна.
detroytred написав:Личное невезение у 3,5 млн. (22%) -- Это троллинг?
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Понимаете - это статистика. Мне очень давно пришлось поработать в статистике. Был случай - для отчетов нужно было с низов (я как раз в низах работал) подать данные по цене на хлеб. Подали. В ответ писулька из управления областного уровня: "Чому ви вказуєте, що у вашому районі ціна на хліб Х грн, коли у обласному центрі ціна Х + У. Ви розумієте, що тим самим показники нам портите? Кажете що у Вас саме така ціна? Та не може бути, ставте те що вам кажуть!" Ну с тех пор, меня осенило, что такое статистика
Насчет личного невезения - это лишь часть айсберга, в котором и властьимущие тоже сидят. Если человек махнул на все, то что он собственно ожидает?
Повторюсь, мы ранее тему "властьимущие должно но не делают" закрыли, как обсосанную.
justit написав:Насчет личного невезения - это лишь часть айсберга, в котором и властьимущие тоже сидят. Если человек махнул на все, то что он собственно ожидает?
Мы как раз и рассматриваем вопрос "Кто за этим стоит и кому это выгодно?". И как мы будем жить с оккупированной частью - 50% экономики.
justit написав:Повторюсь, мы ранее тему "властьимущие должно но не делают" закрыли, как обсосанную.
Мы не рассматриваем это! Конкретно, в Войне навязанной Украине - полностью уничтожают экономику Украины. "Оккупация, как договорнячёк". В военное время, вместо восстановления экономики - мы конкретно получили восстановление криминальных "бизнесов". И состояние экономики, финансов, Здравоохранения, Пенсионного обеспечения,... - всего, что есть Государство - принудительное навязывание полной ..опы.
Что по ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может быть деятельностью ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ИЗБРАННИКОВ ОТ НАРОДА, САМОГО НАРОДА УКРАИНЫ.
detroytred написав:justit
Как реализуется право Единого исследования качества обеспечения данного права в Украине не проводится. Поэтому эксперты обращают внимание на несколько факторов его реализации.
Одним из вероятных индикаторов может служить оценка деятельности государственных институтов, к которым обращаются граждане, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
По ее словам, государственные органы не достаточно эффективно выполняют конституционный долг.
detroytred написав:Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.
Это не троллинг, это вирус в голове Я приводил направление: "Стучите, и возможно вам откроют" Если не обращаться то и не помогут.
ВЫ ЖИВЁТЕ В ДРУГОМ МИРЕ! Ну уж в конечном счёте точно не в Украине.
Сделают наоборот, что бы Вы изыскали немалый и сочный довод, что Вам "Это жизненно необходимо"! И чем важнее вопрос, тем сильнее идёт противопоставление, прекрасно понимая, что Вы никуда не денетесь! При чём на таких уровнях, казалось -бы не реальных, но только "наколядовать".
Для чего и форсируется создание 100% "Института смотрящих в Украине" - использует который и оккупант, как бы это не было прискорбно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 25 жов, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.