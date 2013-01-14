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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4023402440254026
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:03

  detroytred написав:justit
Как реализуется право
Единого исследования качества обеспечения данного права в Украине не проводится. Поэтому эксперты обращают внимание на несколько факторов его реализации.

Одним из вероятных индикаторов может служить оценка деятельности государственных институтов, к которым обращаются граждане, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

По ее словам, государственные органы не достаточно эффективно выполняют конституционный долг.

https://korrespondent.net/ukraine/35315 ... yia-luidei


  justit написав:
  detroytred написав:Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.


Это не троллинг, это вирус в голове :-)
Я приводил направление: "Стучите, и возможно вам откроют"
Если не обращаться то и не помогут.

ВЫ ЖИВЁТЕ В ДРУГОМ МИРЕ!
Ну уж в конечном счёте точно не в Украине.

"Посочувствуют, погладят по головке" и Сделают наоборот, что бы Вы изыскали немалый и сочный довод, что Вам "Это жизненно необходимо"! И чем важнее вопрос, тем сильнее идёт противопоставление, прекрасно понимая, что Вы никуда не денетесь!
При чём на таких уровнях, казалось -бы не реальных, но только "наколядовать".

Для чего и форсируется создание 100% "Института смотрящих в Украине" - использует который и оккупант, как бы это не было прискорбно.


  justit написав:
— «у меня имеется много возможностей, чтобы улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 10% (Запад — 9, Центр — Север — 10, Юг — 12, Восток — 12);


То есть на Востоке больше "много возможностей", чем на Западе, где реально в Европу на заработки уехать?
Интересно.

Было, но форсируется их ликвидация.
Большой прирост только с надеждой на побег из Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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