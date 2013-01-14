Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как реализуется право Единого исследования качества обеспечения данного права в Украине не проводится. Поэтому эксперты обращают внимание на несколько факторов его реализации.
Одним из вероятных индикаторов может служить оценка деятельности государственных институтов, к которым обращаются граждане, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
По ее словам, государственные органы не достаточно эффективно выполняют конституционный долг.
detroytred написав:Вы приводите аргументы, что центральные органы власти помогут пересичным. Главное - обращаться.
Это не троллинг, это вирус в голове Я приводил направление: "Стучите, и возможно вам откроют" Если не обращаться то и не помогут.
ВЫ ЖИВЁТЕ В ДРУГОМ МИРЕ! Ну уж в конечном счёте точно не в Украине.
"Посочувствуют, погладят по головке" и Сделают наоборот, что бы Вы изыскали немалый и сочный довод, что Вам "Это жизненно необходимо"! И чем важнее вопрос, тем сильнее идёт противопоставление, прекрасно понимая, что Вы никуда не денетесь! При чём на таких уровнях, казалось -бы не реальных, но только "наколядовать".
Для чего и форсируется создание 100% "Института смотрящих в Украине" - использует который и оккупант, как бы это не было прискорбно.
justit написав:
— «у меня имеется много возможностей, чтобы улучшить жизненную ситуацию, в которой я сейчас нахожусь» — 10% (Запад — 9, Центр — Север — 10, Юг — 12, Восток — 12);
То есть на Востоке больше "много возможностей", чем на Западе, где реально в Европу на заработки уехать? Интересно.
Было, но форсируется их ликвидация. Большой прирост только с надеждой на побег из Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.