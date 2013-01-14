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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37
justit написав: pesikot написав:
Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки.
Это все потому, что принимать решение и действовать - весьма не просто.
А пусть за меня начальник (или в общем сучае "кто-то другой") думает - это идеально.
Ибо если "кто-то другой" ошибется, я буду смеяться и радостно потирать руки, меня не задело.
Это да, и как дополнение - пойти на красный свет, аналог "взять за грудки". Но нажать кнопку - нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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