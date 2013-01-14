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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4024402540264027
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37

  justit написав:
  pesikot написав:Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки.


Это все потому, что принимать решение и действовать - весьма не просто.
А пусть за меня начальник (или в общем сучае "кто-то другой") думает - это идеально.
Ибо если "кто-то другой" ошибется, я буду смеяться и радостно потирать руки, меня не задело.

Это да, и как дополнение - пойти на красный свет, аналог "взять за грудки". Но нажать кнопку - нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:35

про "СВЕТОФОРЫ"

эх, лень писать много, да ладно. постараюсь покороче.
моему НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ родственнику были положены, казалось бы, 100%-е соц.выплаты.
но в собесе отказали, сославшись, что он не прописан с родителями, а в общежитии универа.
все доводы, что ребёнку нет 18, руководству собеса побоку.
было писменное обращение в собес с просьбой назначить, были обращения на правит. линию.
было несколько разных ответов с разной куйнёй.
я лично разговаривал с начальником собеса, аргументируя нашу позицию с точки зрения логики, что несовершеннолетний должен регистрироваться с родителями - он, как баран доказывает свою.
потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
суд признал полную правоту истца, но представитель собеса выдвинул "аргумент", что в суд обратились после 21 дня после письменного отказа из собеса .
вот и всё, вот и все сфетофоры.
сначала бараны на госслужбе исполняют своё дело через ..опу, а потом ссылаются на то, что их "клиенты" недостаточно юридически подкованы.

хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:34

  19yuriy91 написав:потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
.....
хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....


Как давно это было?

По идее Ваш адвокат должен был об єтом знать.
А то, что не было упоминания, это тоже вероятно нарушение оформления официального ответа, на что так же адвокат должен был обратить внимание.

Клиент и не обязан быть подкованным юридически.

Вероятно адвоката не нанимали.
"Сэкономили" что называется :?

Разумеется - не факт, что можно победить.
Но в Вашем случае на первый взгляд выглядит, что Вы просто неверно подали в суд.
Собес - засранец, но он Вас "сделал".
Нужен следующий раунд.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:01

  justit написав:
  19yuriy91 написав:потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
.....
хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....


Как давно это было?

По идее Ваш адвокат должен был об єтом знать.
А то, что не было упоминания, это тоже вероятно нарушение оформления официального ответа, на что так же адвокат должен был обратить внимание.

Клиент и не обязан быть подкованным юридически.

Вероятно адвоката не нанимали.
"Сэкономили" что называется :?

Разумеется - не факт, что можно победить.
Но в Вашем случае на первый взгляд выглядит, что Вы просто неверно подали в суд.
Собес - засранец, но он Вас "сделал".
Нужен следующий раунд.


дело было в 15, начале 16.
я читал решения судов, первой инстанции и апелляционного.
может и адвокат чего накосячил.
Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.

и обратно ж я про хвалённые "светофоры"
19yuriy91
 
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  #<1 ... 4024402540264027
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