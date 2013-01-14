Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:35

эх, лень писать много, да ладно. постараюсь покороче.

моему НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ родственнику были положены, казалось бы, 100%-е соц.выплаты.

но в собесе отказали, сославшись, что он не прописан с родителями, а в общежитии универа.

все доводы, что ребёнку нет 18, руководству собеса побоку.

было писменное обращение в собес с просьбой назначить, были обращения на правит. линию.

было несколько разных ответов с разной куйнёй.

я лично разговаривал с начальником собеса, аргументируя нашу позицию с точки зрения логики, что несовершеннолетний должен регистрироваться с родителями - он, как баран доказывает свою.

потом была подача в суд.

и тут наступил пистец.

суд признал полную правоту истца, но представитель собеса выдвинул "аргумент", что в суд обратились после 21 дня после письменного отказа из собеса .

вот и всё, вот и все сфетофоры.

сначала бараны на госслужбе исполняют своё дело через ..опу, а потом ссылаются на то, что их "клиенты" недостаточно юридически подкованы.



хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....