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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:37
justit написав: pesikot написав:
Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки.
Это все потому, что принимать решение и действовать - весьма не просто.
А пусть за меня начальник (или в общем сучае "кто-то другой") думает - это идеально.
Ибо если "кто-то другой" ошибется, я буду смеяться и радостно потирать руки, меня не задело.
Это да, и как дополнение - пойти на красный свет, аналог "взять за грудки". Но нажать кнопку - нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:35
эх, лень писать много, да ладно. постараюсь покороче.
моему НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ родственнику были положены, казалось бы, 100%-е соц.выплаты.
но в собесе отказали, сославшись, что он не прописан с родителями, а в общежитии универа.
все доводы, что ребёнку нет 18, руководству собеса побоку.
было писменное обращение в собес с просьбой назначить, были обращения на правит. линию.
было несколько разных ответов с разной куйнёй.
я лично разговаривал с начальником собеса, аргументируя нашу позицию с точки зрения логики, что несовершеннолетний должен регистрироваться с родителями - он, как баран доказывает свою.
потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
суд признал полную правоту истца, но представитель собеса выдвинул "аргумент", что в суд обратились после 21 дня после письменного отказа из собеса .
вот и всё, вот и все сфетофоры.
сначала бараны на госслужбе исполняют своё дело через ..опу, а потом ссылаются на то, что их "клиенты" недостаточно юридически подкованы.
хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....
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19yuriy91
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:34
Как давно это было?
19yuriy91 написав:
потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
.....
хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....
По идее Ваш адвокат должен был об єтом знать.
А то, что не было упоминания, это тоже вероятно нарушение оформления официального ответа, на что так же адвокат должен был обратить внимание.
Клиент и не обязан быть подкованным юридически.
Вероятно адвоката не нанимали.
"Сэкономили" что называется
Разумеется - не факт, что можно победить.
Но в Вашем случае на первый взгляд выглядит, что Вы просто неверно подали в суд.
Собес - засранец, но он Вас "сделал".
Нужен следующий раунд.
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justit
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:01
justit написав:
Как давно это было?
19yuriy91 написав:
потом была подача в суд.
и тут наступил пистец.
.....
хотя, почему в ихних многочисленных отказах не было упоминания о том, шо "можете обжаловать в 21-денный срок"?....
По идее Ваш адвокат должен был об єтом знать.
А то, что не было упоминания, это тоже вероятно нарушение оформления официального ответа, на что так же адвокат должен был обратить внимание.
Клиент и не обязан быть подкованным юридически.
Вероятно адвоката не нанимали.
"Сэкономили" что называется
Разумеется - не факт, что можно победить.
Но в Вашем случае на первый взгляд выглядит, что Вы просто неверно подали в суд.
Собес - засранец, но он Вас "сделал".
Нужен следующий раунд.
дело было в 15, начале 16.
я читал решения судов, первой инстанции и апелляционного.
может и адвокат чего накосячил.Собес - засранец, но он Вас "сделал".
я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.
и обратно ж я про хвалённые "светофоры"
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19yuriy91
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:19
19yuriy91 написав:
Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.
Давайте по порядку
1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші
2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )
3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:23
Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші
budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.
Давайте по порядку
1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші
2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )
3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
-
это ж надо такое выдумать Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема
- а вот тут верно подмечено
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19yuriy91
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:40
pesikot
И много случаев, что пересичные *берут за грудки*, добиваясь законного результата?))
Единичные!!!
Именно поэтому можновладци и чиновники на них не реагируют, как правило. Молча, подключили мужику и всему подъезду газ, и т.п.
З.Ы.относительно светофора и т.п.
Это пример немного иной. Показывающий пассивность и низкий уровень грамотности граждан.
Так чья задача-то объяснять-помогать-учить население?
Если граждане видят, что легче решить вопрос через власть (хоть через лично президента), то они и ломанутся так делать.
Недоверие населения и родственницы justit-а ведь не на пустом месте появилось и существует!!!!
А взять за грудки, уехать за границу и др. --- сложнее, чем если бы можно было решить, просто обратившись в надлежащие инстанции, работающие, как положено.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:45
Юрий91
Это классика))))
Как п-к, отвечающий матери - *хорошо, я вам помогу*.
Выполнить свои прямые обязанности - называет помощью и с барского плеча соизволит оказать услугу.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:52
19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.
Давайте по порядку
1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші
2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )
3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
это ж надо такое выдумать
А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речі
Продавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник...
Так само і держчиновник
Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню
Якраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між нами
Тобто ми розходимось в тому що таке основне і що другорядне
Для мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю...
Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:55
justit
Там ключевое - в своей стране *в нормальных условиях* (то есть дома, набело и с защитой прав).
Вы, мне кажется, постоянно упускаете условия, в которых совершаются поступки. Поведение определяется влияющими условиями.
2. Баланс. Должен быть баланс. Если подчиненные будут принимать решение за начальника, то --- .... это каменный век ... без разделения труда.
Разделение труда!!!
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