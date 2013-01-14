Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:52

19yuriy91 написав: budivelnik написав: 19yuriy91 написав: Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей. Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей. Давайте по порядку

1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші

2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )

3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема. Давайте по порядку2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема. это ж надо такое выдумать это ж надо такое выдумать

А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речіПродавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник...Так само і держчиновникВін спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населеннюЯкраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між намиТобто ми розходимось в тому що таке основне і що другоряднеДля мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю...Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе