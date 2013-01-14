Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Там ключевое - в своей стране *в нормальных условиях* (то есть дома, набело и с защитой прав). Вы, мне кажется, постоянно упускаете условия, в которых совершаются поступки. Поведение определяется влияющими условиями.
2. Баланс. Должен быть баланс. Если подчиненные будут принимать решение за начальника, то --- .... это каменный век ... без разделения труда. Разделение труда!!!
Если же нижестоящие не способны разобраться в своей области решений (нажать кнопку и т.д.), то это тоже недоработка начальника.
Система образования (где формируются навыки и приобретаются знания, в том числе к самомтоятельному принятию решений) кем определяется?!)))
Предмет обсуждения прямые обязанности должностных лиц. Прямые. Не нужно ничего от себя придумывать. Открыть обязанности и прочитать.
От можновладцив и чиновников не требуется ничего отсебятинного. А лишь их обязанности, за именно которые они получают деньги.
Приоритеты определяются не хотелками, а прописаны в Конституции. Не держава, а: * Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. *
detroytred написав:2. *стучите...* Как-будто не стучат.. Вы не понимаете почему не обращаются, так люди не идиоты. Они вместо маловероятного по результату обращения выбирают иные более эффективные варианты решения -- от дать по лицу и до уехать за кордон.
И эти варианты для них эффективнее, чем обращаться в органы. Но негативны для страны и общества.
Так люди идиоты, потому что выбирают "взять за грудки", чем решить по закону. И выбирают не потому что, у них нет возможности. Возможностей много. А потому что, не хотят. Вот пример justit, когда его родственница или знакомая не обратилась в гос.органы, ибо там 3.14здец, а он обратился и решил вопрос. Так это яркий пример, когда можновладци обеспечили возможность обращений и решения проблем. Но пересична просто не захотела. Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки. В 95% случаев, пешеходы подходят и ждут, когда же загорится им зеленый, стоят и ждут. Все надеются, что кто-то другой нажал или нажмёт кнопку. Пока не найдётся тот, кто нажмёт кнопку. То есть стоят и ждут, когда кто-то нажмёт.
4.09.2018 года новоявленная Большая Палата Верховного Суда Украины официально "Кинула через колено" Окончательное Решение ЕСПЧ - Причина 100% криминал в казённых структурах и ... ДЕНЬНИ.
Отсюда: в Украине, по определению не существует ни каких Законов и Права. когда это касается средств. - Только "чёрный криминал".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Давайте по порядку 1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші 2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих ) 3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
это ж надо такое выдумать
А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речі Продавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник... Так само і держчиновник Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню Якраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між нами Тобто ми розходимось в тому що таке основне і що другорядне Для мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю... Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
шо за ....
даже ответить что-то трудно. у вас всё не так, от сравнивания с продавцами, задач собеса и приписке мне выдуманного.
как такую хрень .... фантазёр
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 26 жов, 2018 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.