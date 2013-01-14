pesikot написав:

detroytred написав: 2. *стучите...*

Как-будто не стучат..

Вы не понимаете почему не обращаются, так люди не идиоты. Они вместо маловероятного по результату обращения выбирают иные более эффективные варианты решения -- от дать по лицу и до уехать за кордон.



И эти варианты для них эффективнее, чем обращаться в органы.

Но негативны для страны и общества.

2. *стучите...*Как-будто не стучат..Вы не понимаете почему не обращаются, так люди не идиоты. Они вместо маловероятного по результату обращения выбирают иные более эффективные варианты решения -- от дать по лицу и до уехать за кордон.И эти варианты для них эффективнее, чем обращаться в органы.Но негативны для страны и общества.

Так люди идиоты, потому что выбирают "взять за грудки", чем решить по закону.И выбирают не потому что, у них нет возможности. Возможностей много. А потому что, не хотят.Вот пример, когда его родственница или знакомая не обратилась в гос.органы, ибо там 3.14здец, а он обратился и решил вопрос. Так это яркий пример, когда можновладци обеспечили возможность обращений и решения проблем. Но пересична просто не захотела.Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки.В 95% случаев, пешеходы подходят и ждут, когда же загорится им зеленый, стоят и ждут. Все надеются, что кто-то другой нажал или нажмёт кнопку. Пока не найдётся тот, кто нажмёт кнопку. То есть стоят и ждут, когда кто-то нажмёт.