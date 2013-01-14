RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4025402640274028
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:58

justit
Там ключевое - в своей стране *в нормальных условиях* (то есть дома, набело и с защитой прав).
Вы, мне кажется, постоянно упускаете условия, в которых совершаются поступки. Поведение определяется влияющими условиями.

2. Баланс. Должен быть баланс. Если подчиненные будут принимать решение за начальника, то --- .... это каменный век ... без разделения труда.
Разделение труда!!!

Если же нижестоящие не способны разобраться в своей области решений (нажать кнопку и т.д.), то это тоже недоработка начальника.

Система образования (где формируются навыки и приобретаются знания, в том числе к самомтоятельному принятию решений) кем определяется?!)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20296
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11

Предмет обсуждения прямые обязанности должностных лиц.
Прямые.
Не нужно ничего от себя придумывать.
Открыть обязанности и прочитать.

От можновладцив и чиновников не требуется ничего отсебятинного. А лишь их обязанности, за именно которые они получают деньги.

Приоритеты определяются не хотелками, а прописаны в Конституции.
Не держава, а:
* Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
*

Имеют высший приоритет в интересах.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20296
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:21

  pesikot написав:
  detroytred написав:2. *стучите...*
Как-будто не стучат..
Вы не понимаете почему не обращаются, так люди не идиоты. Они вместо маловероятного по результату обращения выбирают иные более эффективные варианты решения -- от дать по лицу и до уехать за кордон.

И эти варианты для них эффективнее, чем обращаться в органы.
Но негативны для страны и общества.

Так люди идиоты, потому что выбирают "взять за грудки", чем решить по закону.
И выбирают не потому что, у них нет возможности. Возможностей много. А потому что, не хотят.
Вот пример justit, когда его родственница или знакомая не обратилась в гос.органы, ибо там 3.14здец, а он обратился и решил вопрос. Так это яркий пример, когда можновладци обеспечили возможность обращений и решения проблем. Но пересична просто не захотела.
Мини-пример. Светофорный переход по нажатию кнопки.
В 95% случаев, пешеходы подходят и ждут, когда же загорится им зеленый, стоят и ждут. Все надеются, что кто-то другой нажал или нажмёт кнопку. Пока не найдётся тот, кто нажмёт кнопку. То есть стоят и ждут, когда кто-то нажмёт.

4.09.2018 года новоявленная Большая Палата Верховного Суда Украины официально "Кинула через колено" Окончательное Решение ЕСПЧ
- Причина 100% криминал в казённых структурах и ... ДЕНЬНИ.

Отсюда: в Украине, по определению не существует ни каких Законов и Права. когда это касается средств.
- Только "чёрный криминал".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5849
З нами з: 20.09.12
Подякував: 587 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:25

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:Давайте по порядку
1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші
2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих )
3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
это ж надо такое выдумать :mrgreen:
А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речі
Продавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник...
Так само і держчиновник
Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню
Якраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між нами
Тобто ми розходимось в тому що таке основне і що другорядне
Для мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю...
Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе


Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
шо за .... :shock:

даже ответить что-то трудно.
у вас всё не так, начиная от сравнивания с продавцами, задач собеса и приписке мне выдуманного.

так такую хрень ....
фантазёр :mrgreen:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 15.09.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

На этой ноте слова "Заграница нам поможет" от власть приватизировавших - можно официально спустить в утиль.
Зображення
https://www.ostro.org/general/society/news/557376/
https://www.ostro.org/general/society/news/557379/
Извините, но картинка полностью в посте не открывается - можно открыть отдельно с официальным текстом коментария Хуга.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5849
З нами з: 20.09.12
Подякував: 587 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4025402640274028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5278
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.