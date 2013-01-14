Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:07

Почему то я уверен, что этим Заявлением он обеспечил себе безбедную старость.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.