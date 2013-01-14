Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Там ключевое - в своей стране *в нормальных условиях* (то есть дома, набело и с защитой прав). Вы, мне кажется, постоянно упускаете условия, в которых совершаются поступки. Поведение определяется влияющими условиями.
2. Баланс. Должен быть баланс. Если подчиненные будут принимать решение за начальника, то --- .... это каменный век ... без разделения труда. Разделение труда!!!
Если же нижестоящие не способны разобраться в своей области решений (нажать кнопку и т.д.), то это тоже недоработка начальника.
Система образования (где формируются навыки и приобретаются знания, в том числе к самомтоятельному принятию решений) кем определяется?!)))
Предмет обсуждения прямые обязанности должностных лиц. Прямые. Не нужно ничего от себя придумывать. Открыть обязанности и прочитать.
От можновладцив и чиновников не требуется ничего отсебятинного. А лишь их обязанности, за именно которые они получают деньги.
Приоритеты определяются не хотелками, а прописаны в Конституции. Не держава, а: * Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. *
budivelnik написав:Давайте по порядку 1 Собез - це державні чиновники , які захищають державні гроші 2 Якби в собеза були інші задачі ( допомогти всім не зважаючи на юридичні порушення) то тоді б він повинен був базуватись не на державних ( тобто примусово зібраних з населення коштів) а на благодійних( тобто за власної ініціативи переданих ) 3 Саме найгірше те , що деколи вартість юридичного супроводу в рази перевищує ефект від виграшу в суді- це проблема.
это ж надо такое выдумать
А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речі Продавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник... Так само і держчиновник Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню Якраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між нами Тобто ми розходимось в тому що таке основне і що другорядне Для мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю... Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
шо за ....
даже ответить что-то трудно. у вас всё не так, от сравнивания с продавцами, задач собеса и приписке мне выдуманного.
как такую хрень .... фантазёр
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 26 жов, 2018 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Почему то я уверен, что этим Заявлением он обеспечил себе безбедную старость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:Собес - засранец, но он Вас "сделал". я думал у него другие задачи, н никак не "деланье" людей.
Другие 100% Но люди, их не изменить, увы.
19yuriy91 написав:и обратно ж я про хвалённые "светофоры"
Ну то ж аналогия была.
detroytred написав:Это пример немного иной. Показывающий пассивность и низкий уровень грамотности граждан. Так чья задача-то объяснять-помогать-учить население?
Ну сейчас доступ к информации упростился. В принципе "учить" никто не должен. Все сами.
Если граждане видят, что легче решить вопрос через власть (хоть через лично президента), то они и ломанутся так делать.
Такая картинка нарисована в РФ. Со всеми проблемами, с прошениями, челобитной к "царю-батюшке"
justit написав:
detroytred написав:Недоверие населения и родственницы justit-а ведь не на пустом месте появилось и существует!!!!
Есть, и нужно что-то делать, чтобы недоверие уменьшилось. Но уповать на то, что "Вы, можновладци делайте, ибо...", а мы подождем - тоже не правильно.
Как заставить человека выполнять свою работу? Демократично, без "по мордам". Я не знаю. Уволить - не сработает на том уровне, о котором речь
Я хочу подчеркнуть, что речь о "социалистической революции" завели ВЫ. Этого я не поддерживаю. Ещё раз: с 1992 года Украина имеет "Экономико-Правовые отношения", что ставят "с ног на голову" экономику Страны. Под гаслами "Грабь награбленное" - где в роли исполнителя те же лица, что и ранее. За всеми этими процессами стоит жесткий надзор от институтов Государственной власти Украины. При чём использование старых советских методов КГБ в полном ходу,
почему с лёгкостью и РФ вмешивается в дела Украины. Только прошедший это понимает, о существовании ряда "дел", что бы держать под контролем "фонарных", и наоборот.
Беспредел чинится везде, где существуют "Финансовые отношения".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Беспредел чинится везде, где существуют "Финансовые отношения".
Суть заключается в том, что "чиновник" - не выполняет свои прямые обязанности. Он "берёт на себя ответственность" за нарушения. - Это называется "смотрящий" - он официально освобождён от уголовной и пр. ответственности. Как раз в реализации Права - нет ответственности за его деяния путём игнорирования принятия решения по сути. По иному звучит - "без ответственность".
Завуалированная под "интересы Государства", но где конечным результатом ОН видит сочную МЗДУ, с возможностью решить эту проблему и со своим руководством. Без неё его и в верхах - не примут, от уголовной ответственности не освободят, не отпустят под залог, пенсию отменят, не за что будет приобрести "хатынку", .......
Эта система При Чём растущая форсированными темпами. Её аппетиты уже переросли возможности населения их содержать. Т.Е. темпы физического производства в Украине ушли на их "прокорм". Именно с этой целью они пожирают "остатки индустриализации".
Ранее, в этой системе, за подобное существовала смертная казнь - сейчас поймали - откупился.
Сейчас в Законодательном Праве только создаются препоны требующие невероятного количества "контор", без бумажки из которой - ты не человек - хотя сама суть заключена в том, что бы как раз этих "конторщиков" заставить жить по Законам. И не сосать мзду и не кормиться из бюджета - именно делать РАБОТУ приносящую "добавочную стоимость". Именно в продолжение своего процветания мы будем иметь от "них" - Налог на каждую курицу.Что несёт яйца. - Налог на плодовое дерево. - Налог на......................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.