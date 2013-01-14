detroytred написав:

justitКак пишут *курение опасно для здоровья* (ведь инфо полно, каждый сам зп себя отвечает))), но ведь пишут), так и предупреждать должны и учить остальному.Власть не с Марса!Она плоть от плоти самой власти!Как деньги делают деньги, так и власть делает власть.Только точнее будет так: как деньги через работяг делают деньги, так и власть через пересичных делает власть.Работяг и пересичных лишь используют.Они не являются субъектом. И в реале мало что определяют.Как корова даёт молоко.Но по сути не корова даёт молоко, а хозяин, используя корову, получает молоко.Так и кандидаты, используя пересичных, конкурируют. Используя -- это манипулируя!!!Нет у пересичного достаточной и достоверной информации для осознанного независимого выбора.Не выбирает пересичный объективно лучшего! Даже для себя лучшего.По сути происходит лишь узаконенный обман, дающий иллюзию определения выбор.Естественно, что в рамках.В рамках!!!Если уж кандидат выйдет за рамки, так никакая мантпуляция не поможет ему)))Именно это является прогрессом. По сравнению с вообще отсутствием у пересичных права выбора (рабы, холопы).Но о наличии полного выбора, который дал бы возможность избирателям определять жизнь -- нельзя говорить.З.Ы. не с Марса!Но и не от себя.Исключения лишь подтверждают правила.