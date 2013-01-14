Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В принципе, Kudrjuavuy довольно точно обрисовал ситуацию. Может слишком мрачновато, но по сути верно.
+ Но ярко светит только в Киеве, и..... "Там, где решают и делят деньги" - где нет реального производства с "0", как раз того, что формирует "Государство".
Самая страшная картинка сейчас как и ранее на Донбассе.
Население нищее не потому, что "плохо работает", а наоборот потому, что много и тяжко работает. В большинстве работает реально на "производство" чего-то, без чего Украина уже не Украина. А его по всем статьям открыто и глухо "катают".
У большинства законопослушных только сейчас появилась надежда официально сбежать. Сбежать с Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:justit Как пишут *курение опасно для здоровья* (ведь инфо полно, каждый сам зп себя отвечает))), но ведь пишут), так и предупреждать должны и учить остальному.
Власть не с Марса! Она плоть от плоти самой власти! Как деньги делают деньги, так и власть делает власть. Только точнее будет так: как деньги через работяг делают деньги, так и власть через пересичных делает власть. Работяг и пересичных лишь используют.
Они не являются субъектом. И в реале мало что определяют.
Как корова даёт молоко. Но по сути не корова даёт молоко, а хозяин, используя корову, получает молоко.
Так и кандидаты, используя пересичных, конкурируют. Используя -- это манипулируя!!!
Нет у пересичного достаточной и достоверной информации для осознанного независимого выбора.
Не выбирает пересичный объективно лучшего! Даже для себя лучшего. По сути происходит лишь узаконенный обман, дающий иллюзию определения выбор.
Естественно, что в рамках. В рамках!!! Если уж кандидат выйдет за рамки, так никакая мантпуляция не поможет ему))) Именно это является прогрессом. По сравнению с вообще отсутствием у пересичных права выбора (рабы, холопы).
Но о наличии полного выбора, который дал бы возможность избирателям определять жизнь -- нельзя говорить.
З.Ы. не с Марса! Но и не от себя. Исключения лишь подтверждают правила.
В нашем случае Каждый кандидат, с успехом ведущий предвыборную пропаганду - автоматически ставленник экономического криминала и подконтрольный Институтам Государственной власти.
- Ему по определению нельзя "верить"! Он украл, не печенье в детстве со стола, а разрушил существенную часть Государства. Для чего и существует "неприкосновенность".
"Государство" - всегда аппарат насилия. Мы имеем аппарат криминала и беззакония прежде всего в экономике и финансах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Конкретно Известные кандидаты на пост президента в 2019 году Юлия Тимошенко, народный депутат Петр Порошенко, президент Олег Ляшко, народный депутат Виктор Чумак, народный депутат Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ Александр Онищенко, народный депутат Анатолий Гриценко, экс-министр обороны Надежда Савченко, народный депутат Александр Шевченко, народный депутат Юрий Деревянко, народный депутат Михаил Добкин, народный депутат Сергей Тарута, народный депутат Сергей Каплин, народный депутат Андрей Билецкий, народный депутат Роман Бессмертный, экс-народный депутат Роман Насиров, экс-глава ГФС Николай Коханивский, глава ОУН Илья Кива, глава СПУ Юрий Касьянов, волонтер Дмитрий Гнап, журналист
Ожидается, что заявят ближайшее время: Юрий Бойко, народный депутат Виктор Бондар, народный депутат Вадим Рабинович, народный депутат Тарас Батенко, народный депутат Андрей Садовой, мэр Львова Олег Тягнибок, глава "Свободы" Святослав Вакарчук, певец Владимир Зеленский, шоумен
https://korrespondent.net/ukraine/vibor ... olytyk-kyu В Комитете избирателей Украины сообщили, что треть потенциальных кандидатов в президенты - фигуранты уголовных дел НАБУ, Генпрокуратуры. В Украине уже 31 политик заявил о намерении принять участие в выборах президента 2019 года. Об этом сказал генеральный директор ВОО Комитет избирателей Украины Алексей Кошель, пишет Укринформ в пятницу, 26 октября.
По его словам, треть потенциальных кандидатов в президенты - фигуранты уголовных дел.
"Это достаточно интересный феномен, когда политики пытаются придать уголовным делам, в которых они фигурируют, политическую окраску", - сказал Кошель.
Среди них, по его словам, есть депутат-беглец Александр Онищенко, политики, находящиеся или находившиеся ранее в следственном изоляторе - Надежда Савченко, Роман Насиров, Михаил Добкин и ряд других.
"Не можем исключать, что подобная ситуация повторится и на парламентских выборах осенью 2019 года. Тогда мы увидим партии Насирова, Онищенко, Савченко, которые также будут принимать активное участие в парламентских выборах. Разные могут быть феномены", - сказал гендиректор КИУ.
Это всё возможно донести до каждого конкретного избирателя? Однозначно НЕТ. Как раз здесь и поднимется вопрос о "Савченко" Ибо по определению - "жизнь на мзде" - нам принесло Татаромонгольское иго.
Для этнического украинца это противоестественно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.