Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:07

detroytred написав: Кудрявый

Я не могу согласиться с утверждением, что отбирают прямо всё.

Это не просто утрирование, а утрирование в кубе.



Нужно более менее определять размеры и границы. Ведь в этой градации заключается разница между развитыми, развивающимися и т.д.



Отбирали всё татаро-монголы))

Эти времена давно прошли.. КудрявыйЯ не могу согласиться с утверждением, что отбирают прямо всё.Это не просто утрирование, а утрирование в кубе.Нужно более менее определять размеры и границы. Ведь в этой градации заключается разница между развитыми, развивающимися и т.д.Отбирали всё татаро-монголы))Эти времена давно прошли..

Вы иногда не поленитесь, "своим ходом" перебраться от Карпат до Азовского моря.Побывать в хатах Карпатских газд та старых селян на юге.Полазьте по заброшенным заводам Дрогобыча.И по вырезанным заводам Донбасса.Увидеть своими глазами сегодня распаханные поля - где ещё 50 лет назад были сёла, фермы, птичники,... - С/Х агломерации. И люди мечтавшие о клочке своей земли...................................................................................По городам, где пенсионеры, что бы не быть в долгах сами вынуждены отрезать себе отопление, отключать газ....- только не быть "должными".- И как по центральным районам областных городов "исчезают" одиноко проживающие пенсионеры, а на следующий день в их жилье уже другие...- Как живут те же пенсионеры - мусора, следователи прокурорские, коим красть не позволяла Честь и Совесть.............................................................................Эту тему Вам лучше не трогать, если Вы даже на ноготь не представляете сегодняшнюю действительность.Она выглядит где то так:Для картинки:В живую :А люди, люди у нас :::https://www.0629.com.ua/news/2195509/bezdomnyj-rasclenivsij-senka-byl-najden-mertvym-v-mariupoleСМИ могут создать трагедию, если сьели щенка(хочу напомнить, что для корейцев это чуть ли не национальное блюдо - честно, приходилось кушать) - а что этот человек в условиях "хуже собаки", так на это побоку.