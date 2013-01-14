Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:18

budivelnik



Ещё один,...

"- отобрать и поделить!"

"Они" только этого и ждут!

При чём с официальным тегом "по поводу политических гонений"(не за криминал, воровство, убийства, ...)

Какое количество свалило с Донецка? Где сейчас эти порно-актёры? Их и фамилии то забыли. А ведь бабла вышло(эвакуированно) и они следом. "Политические деятели"



"Экономико-Правовые отношения" - "Кто работает - тот ест"!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.