Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ещё один,... "- отобрать и поделить!" "Они" только этого и ждут! При чём с официальным тегом "по поводу политических гонений"(не за криминал, воровство, убийства, ...) Какое количество свалило с Донецка? Где сейчас эти порно-актёры? Их и фамилии то забыли. А ведь бабла вышло(эвакуированно) и они следом. "Политические деятели"
"Экономико-Правовые отношения" - "Кто работает - тот ест"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:А не треба нічого видумувати , треба просто реально дивитись на речі Продавець в магазині - це не помічник який допомагає вибрати товар - а захисник товару від злодіїв - в першу чергу і тільки після цього помічник... Так само і держчиновник Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню Якраз такий розподіл і є тією різницею в світогляді- який є між нами Тобто ми розходимось в тому що таке основне і що другорядне Для мене основне - це зробити добре і правильно для своєї сімї , а вже другим кроком є розгляд мною як це добре і правильно впливає на оточуючих мою сімю... Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
Ви ж постійно вимагаєте щоб всі навколо Вас в першу чергу думали про Вас і тільки в другу - про себе
шо за .... даже ответить что-то трудно. у вас всё не так, от сравнивания с продавцами, задач собеса и приписке мне выдуманного.
Для того щоб щось відповісти потрібно хоча б зрозуміти думку опонента... Моя думка спрощено наступна Ті хто вимагають , а самі не роблять - прямо чи не прямо, свідомо чи підсвідомо - але хочуть в Україні раССейського мІрА... тобто світу в якому хтось справедливий стоїть над усіма і ділить , при чому ділить справедливо ..... Я пропоную наступне - не треба ділити , треба самостійно створювати , бо у випадку коли 100 000 створює , а поділити треба на 40 000 000 , то кожен максимум може отримати 100 000/40 000 000=1/4000 А так як є ті хто ближче до корита(розподіляючі) і ті хто далі(отримуючі) то дай бог отримуючим отримати 1 / 1 000 000.... Але сьогоднішні технології зробили так , що можна не чекати розподілу . а почати створювати - по любе , при бажанні кожен для себе і своєї сімї в стані створити більше ніж віртуально отримати 1/1000000 від розподіляючих І як тільки це станеться, відразу зміниться і політичний устрій і лідери виборчих перегонів , бо простому пересічному не треба буде голосувати за віртуала з вилами , ба більше - пересічного навіть не буде цікавити мишина склока між політиками , бо він без напряга встані створити собі в 1000000 разів більше ніж йому обіцяють перерозподілити від багатих.
попробую ещё раз 1.знакомые родители несовершеннолетнего ребёнка принесли ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ для начисления полагающихся соц.выплат (это признал суд) 2.работники собеса от специалиста до начальника собеса ввиду своей йопнутости(непрофессионализма) отказали в ней, сославшись на ихнее, совершенно не правильное, трактование законов-положений- илишотамуних. т.е. весь задействованный персонал собеса проявил полную профнепригодность
каким боком тут -
Він спочатку захищає інтереси Держави ( хто платить гроші- той замовляє музику) і тільки після виконання основного обовязку - переходить до наступного - допомога населенню
причём тут -
Ті хто вимагають , а самі не роблять - прямо чи не прямо, свідомо чи підсвідомо - але хочуть в Україні раССейського мІрА
и прочие ваши измышления.
всё написанное мною было в контексте "светофора"(надо самим добиваться справедливости, законно), а вы мне со своими теориями -
Я пропоную наступне - не треба ділити , треба самостійно створювати
накую в качестве ответа-комментария к моему посту эти
Але сьогоднішні технології зробили так , що можна не чекати розподілу . а почати створювати - по любе , при бажанні кожен для себе і своєї сімї в стані створити більше ніж віртуально отримати 1/1000000
19yuriy91 написав:знакомые родители несовершеннолетнего ребёнка принесли ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ для начисления полагающихся соц.выплат (это признал суд)
Так, але на 21 день.... а не на 20. Тому Якщо Ви щось зробили не згідно чинного законодавства- то хто винуватий ? чиновник, який ризикує своєю роботою - чи Ви ? До речі Не знання законів не звільнює від їх виконання. Тому В тому ж США , злочинця суд оправдає - якщо формально не були виконані всі закони. Ви ж пропонуєте - тут граємо . тут не граємо. тут рибу завертали....
І останнє Я особисто вважаю що заплачені мною пару млн грн податків - це забагато... але згідно закону- ні.. Я що повинен розказувати що всі чиновники - погані . а безробітні/субсидоотримувачі - повинні вимерти бо на мій погляд вони забагато отримують ? Є закон , його потрібно виконувати , поки не буде затверджено новий закон. З іншого боку Я плачу за енергоносії 100% , я звичайно міг би організувати пару мітингів з вимогою зменшити ціну газу.... , але я просто утеплив все і вся... і тому без субсидій виплачую менша на м2 ніж отримувачі субсидій ( не всі ж з них мають 100% оплату , багатьом треба ще й доплачувати) Простий розрахунок 6,6 млн домогосподарств=400 млн м2 - на які в рік виділено 70 млрд грн субсидій , або 70 млрд/400 млн = 175 грн/м2/рік=15 грн/м2/місяць Норматив на опалення - 4,5 м3/м2=30 грн/м2 в опалювальний місяць Я використовую 1,5 м3/м2=10 грн/м2 в опалювальний місяць
Тепер зрозуміли , що моя політика(принципи/дії) допомагають мені не звертаючись до подачок від Держави - економити на 30% більше ніж середньостатистична подачка для 15-20 млн осіб. І ця економія базується не на хай-техових теплових насосах за 20-30 тисяч доларів , а на примітивних двокамерних(по склу) пакетах і 15 см утеплювачі. Ці речі міг би зробити сам для себе кожен , але він ... чекає поки а - нехай Держава зробить б - нафіга напрягатись , все одно виграшу не буде г - вони крадуть , а тому я газ з водою відкрию на повну і вікно розібю...
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 26 жов, 2018 18:55, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
19yuriy91 В Украине живут только люди, что находятся у системе перераспределения БЛАГ. Для них - это прямым словом "бизнес". Они "сидят на МЗДЕ"!
Хоть и грубо - но доходчиво. Тот же "Суд" - по сути крышует их деятельность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:знакомые родители несовершеннолетнего ребёнка принесли ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ для начисления полагающихся соц.выплат (это признал суд)
Так, але на 21 день.... а не на 20.
вы свои эти "морали" домашним с продавцами втирайте. а если шото тут пишите, внематочно читайте шо другие пишут, перед тем , как свои теории генерировать.
ИМЕННО САМА ПРАВИЛЬНАЯ ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ БЫЛА ВОВРЕМЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.
Якщо Ви щось зробили не згідно чинного законодавства- то хто винуватий ? чиновник, який ризикує своєю роботою - чи Ви ? До речі Не знання законів не звільнює від їх виконання. Тому В тому ж США , злочинця суд оправдає - якщо формально не були виконані всі закони. Ви ж пропонуєте - тут граємо . тут не граємо. тут рибу завертали....
к чему этот бред и поучание жизни? вы вабще в состоянии понять, шо тут пишут другие? кому нужны ваши высосанные из пальца левой ноги теории-фантазии, не имеющие к данному вопросу никакого отношения?
Kudrjavuy написав:19yuriy91 В Украине живут только люди, что находятся у системе перераспределения БЛАГ. Для них - это прямым словом "бизнес". Они "сидят на МЗДЕ"!
Хоть и грубо - но доходчиво. Тот же "Суд" - по сути крышует их деятельность.
в "моём" случае, я уверен, была обычная человеческая недалёкость - люди явно занимают не свои места. делалось не со злым умыслом, а по глупости. пишу так, потому что приходилось обращаться к ним и они нормально всё делали, а вот этот случай был не "рядовым",вот они и "сплаховали". не хватило компетентности.
detroytred написав:pesikot И много случаев, что пересичные *берут за грудки*, добиваясь законного результата?))
Треуголкин, это ваш пример, а не мой. Вы постоянно врёте, даже свои слова вы перевираете. А всё от того, чтобы вы не хотите что-то делать, даже если есть возможность. Вы хотите сидеть на ж*** ровно и чтобы вам всё преподносили. А я хочу, чтобы те, кто сидит на ж*** ровно и ничего не делает, не навязывали мне своё мнение. Пример с пешеходным переходом вам в помощь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
detroytred написав:pesikot И много случаев, что пересичные *берут за грудки*, добиваясь законного результата?))
Треуголкин, это ваш пример, а не мой. Вы постоянно врёте, даже свои слова вы перевираете. А всё от того, чтобы вы не хотите что-то делать, даже если есть возможность. Вы хотите сидеть на ж*** ровно и чтобы вам всё преподносили. А я хочу, чтобы те, кто сидит на ж*** ровно и ничего не делает, не навязывали мне своё мнение. Пример с пешеходным переходом вам в помощь.
У Вас та же, старая балалайка... На предыдущей страничке я уже приводил слова бывшего Президента. https://newsonline24.com.ua/na-etot-raz ... oroshenko/ Вы реально не представляете объёма затронутого вопроса и степени беспредела в стране. В статистике это снижение реального производства, снижение доходов населения, 8 миллионов экономических беженцев, ......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.