Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:41

pesikot

Шариков, я знаю, что это мой пример. Только он был приведён, чтобы показать что???

Возьмите и по буквам поднимите контекст.

И увидите, что для отражения двух моментов:

1. Пересичные, разочаровавшись в обращениях к госорганам, прибегают к иным способам решения.

2. Вариант *за грудки* эффективен.



Всё!!!

О том, что это типичнейший вариант не было и речи.

Поэтому мною дальше в ходе дискуссии упоминался иной способы -- уезжают за кордон.

И естественно есть ещё упоминаемый justitом вариант родственницы -- ничего не делают, молчат. Меняют место.



З.Ы. для Вас ещё раз повторю)))

Я хочу, чтобы должностные лица выполняли свои обязанности.

Это не моя хотела, Шариков!))

Это их ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ по РАБОТЕ.

Пересичный когда работает, то с него требуют выполнение своих обязанностей. Если не выполняет, то ногой за ворота. И другого.

Эти же упыри (халатно работающие должностные лица, но набивающие себе карман) твёрдо занимают посады и НИКТО С НИХ НЕ СПрАШИВАЕТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.



По буквам читайте.

Или дайте коту пусть пересказывает.