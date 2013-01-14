Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Официально вот Вам пример "Чёрной коррупции" истоки её роста:
ЕС хочет видеть в Украине министерство по реформам ПОЛИТИКА 26 октября 2018, https://ru.slovoidilo.ua/2018/10/26/nov ... o-reformam Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления. Европейский союз (ЕС) призвал Украину создать министерство по реформам.
Об этом говорится в заявлении представительства ЕС, передает «Слово и Дело».
«Европейский союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины, так, на основе уже имеющихся хороших результатов, в 2018 было выделено 15,5 миллионов евро», - говорится в заявлении.
Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления. Также Евросоюз поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. При этом отмечается, что набор госслужащих на должности специалистов по реформам требует активного привлечения соответствующих министерств.
Под работу нового министерства будут брать целевой КРЕДИТ у МВФ, или ЕБРР - а для обслуживания этого долга у МВФ. Реформы будут заключаться в принятии "Законов" для банкротства ещё живых предприятий и вырезание их на металлолом. - Доплачивать за это будет Германия, по причине окончательной ликвидации промышленного конкурента. Закрытые шахты отдадут в концессию немцу - им уголь необходим для выплавки металла на "бывших металлургических предприятиях Украины", для электростанций, обслуживающих эти предприятия,.... - для продажи угля стаканами украинцам в зимнее время(здесь конечно вне конкуренции будут "бени" - главное официально от газа отучить ).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Шариков, я знаю, что это мой пример. Только он был приведён, чтобы показать что??? Возьмите и по буквам поднимите контекст. И увидите, что для отражения двух моментов: 1. Пересичные, разочаровавшись в обращениях к госорганам, прибегают к иным способам решения. 2. Вариант *за грудки* эффективен.
Всё!!! О том, что это типичнейший вариант не было и речи. Поэтому мною дальше в ходе дискуссии упоминался иной способы -- уезжают за кордон. И естественно есть ещё упоминаемый justitом вариант родственницы -- ничего не делают, молчат. Меняют место.
З.Ы. для Вас ещё раз повторю))) Я хочу, чтобы должностные лица выполняли свои обязанности. Это не моя хотела, Шариков!)) Это их ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ по РАБОТЕ. Пересичный когда работает, то с него требуют выполнение своих обязанностей. Если не выполняет, то ногой за ворота. И другого. Эти же упыри (халатно работающие должностные лица, но набивающие себе карман) твёрдо занимают посады и НИКТО С НИХ НЕ СПрАШИВАЕТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
По буквам читайте. Или дайте коту пусть пересказывает.
justit Я веду речь о должностных обязанностях. У дворника, шахтера, врача, всл и т.д. открываем обязанности, читаем -- вот это он и должен согласно них. У Министра здр-я, образования, дир-ра школы и т.д. - открываем, читаем.
Т.е. прямые обязанности...
2. Изначально все равны... Рождаются голенькими...
Не голубых кровей. Но связь с пересичными у них слабая. Уж очень в разных условиях находились и находятся. Эти условия определяют поведение.
justit написав:"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""
Кто задержал?
не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы. на которые, к тому же, ответ был дан ещё в самом начале. или снова начинать копировать с самого начала что бы дошла суть?
или у вас конкурс какой-то, в непонятку? "валяние дурака"