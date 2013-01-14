Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot Шариков, я знаю, что это мой пример. Только он был приведён, чтобы показать что??? Возьмите и по буквам поднимите контекст. И увидите, что для отражения двух моментов: 1. Пересичные, разочаровавшись в обращениях к госорганам, прибегают к иным способам решения. 2. Вариант *за грудки* эффективен.
Всё!!! О том, что это типичнейший вариант не было и речи. Поэтому мною дальше в ходе дискуссии упоминался иной способы -- уезжают за кордон. И естественно есть ещё упоминаемый justitом вариант родственницы -- ничего не делают, молчат. Меняют место.
З.Ы. для Вас ещё раз повторю))) Я хочу, чтобы должностные лица выполняли свои обязанности. Это не моя хотела, Шариков!)) Это их ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ по РАБОТЕ. Пересичный когда работает, то с него требуют выполнение своих обязанностей. Если не выполняет, то ногой за ворота. И другого. Эти же упыри (халатно работающие должностные лица, но набивающие себе карман) твёрдо занимают посады и НИКТО С НИХ НЕ СПрАШИВАЕТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
По буквам читайте. Или дайте коту пусть пересказывает.
justit Я веду речь о должностных обязанностях. У дворника, шахтера, врача, всл и т.д. открываем обязанности, читаем -- вот это он и должен согласно них. У Министра здр-я, образования, дир-ра школы и т.д. - открываем, читаем.
Т.е. прямые обязанности...
2. Изначально все равны... Рождаются голенькими...
Не голубых кровей. Но связь с пересичными у них слабая. Уж очень в разных условиях находились и находятся. Эти условия определяют поведение.
justit написав:"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""
Кто задержал?
не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы. на которые, к тому же, ответ был дан ещё в самом начале. или снова начинать копировать с самого начала что бы дошла суть?
или у вас конкурс какой-то, в непонятку? "валяние дурака"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД."" Кто задержал?
не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы. на которые, к тому же, ответ был дан ещё в самом начале. или снова начинать копировать с самого начала что бы дошла суть? или у вас конкурс какой-то, в непонятку? "валяние дурака"
Валяєте дурака саме Ви 1 На поданий Вами пакет документів- Ви отримали відмову чиновника 2 Оскаржили рішення чиновника Ви після закінчення граничного терміну 3 Можливо на позитивне (для Вас ) рішення суду і зіграло те , що суддя приймаючи його (позитивне для Вас) знав що в реалі рішення чиновника залишиться в силі.
Звідси висновок Поки що все згідно чинного законодавства і не на Вашу користь , + подано зацікавленою стороною ( тобто Вами) і ті хто приймав рішення Вам відмовити не можуть на цих сторінках привести свої аргументи їх рішень. Таким чином Ви настоюєте на своїй правоті не даючи опоненту довести його правоту... Це хоч ясно ПС Може Ви в данному рішенні і праві , але не захотіли(або не змогли , або були не праві) довести свою правоту законними методами Правота ж методами публікацій в інтернеті думки однієї з сторін - не доводиться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників