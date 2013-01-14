Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:16

Kudrjavuy написав: Извините, но картинка полностью в посте не открывается - можно открыть отдельно с официальным текстом коментария Хуга. Извините, но картинка полностью в посте не открывается - можно открыть отдельно с официальным текстом коментария Хуга.

старые пластинки по новому кругу)) они еще и в начале и в середине войны поясняли почему мол они не могут прямым текстом заявить что это российские войска.россия каждый раз цепляется за подобные "спасительные соломинки" и ее мощный пул СМИ и троллей разносят по различным ресурсам. часть из них кстати находятся в Украине.то есть если он, рассказывая о 10 солдатах 9 раз упомянет что пуй лично давал указания воякам а об одном "но тогда я отвернулся и не увидел - давали ли ему указания или нет , то различные "украньюзы" обязательно распишут что-то типа "Хуг не увидел факта общения власте рф с солдатами..."/Или интервью кого-то из наших "на данный момент на Донбассе нет огневых столкновений с подразделениями РФ. россияне сидят в засаде, а местных юзают как пушечное мясо.".ну и конечно же недорогеньки выпускают статью с заголовком "Украина признала что не ведет войну с Россией....."