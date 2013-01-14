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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4029403040314032
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:43

justit
По большому счёту, даже если принять, что власть плоть от народа, это ничего не меняет.

Претензий к тому, как работает народ (пересичные), как выполняют свои обязанности, нет. Доказательство -- заробитчане.
Пересичные такие же, как и везде.
В зависимости от условий, создаваемых управленцами, так и работают.

Поэтому байдены, мвфы и пр. выдвигали претензии и рекомендуют именно можновладцям, управленцам.

Проще: плохих народов не бывает, бывают плохие можновладци.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Извините, но картинка полностью в посте не открывается - можно открыть отдельно с официальным текстом коментария Хуга.


старые пластинки по новому кругу)) они еще и в начале и в середине войны поясняли почему мол они не могут прямым текстом заявить что это российские войска.

россия каждый раз цепляется за подобные "спасительные соломинки" и ее мощный пул СМИ и троллей разносят по различным ресурсам. часть из них кстати находятся в Украине.
то есть если он, рассказывая о 10 солдатах 9 раз упомянет что пуй лично давал указания воякам а об одном "но тогда я отвернулся и не увидел - давали ли ему указания или нет , то различные "украньюзы" обязательно распишут что-то типа "Хуг не увидел факта общения власте рф с солдатами..."/

Или интервью кого-то из наших "на данный момент на Донбассе нет огневых столкновений с подразделениями РФ. россияне сидят в засаде, а местных юзают как пушечное мясо.".
ну и конечно же недорогеньки выпускают статью с заголовком "Украина признала что не ведет войну с Россией....."
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:32

  detroytred написав:Sommer
Доступ к информации одно из первых условий для объективного принятия решения для выбора.


Слушайте, хочу к вам в идеальный мир. Где все прекрасно решается доступом к информации...

Вот наглядный (и достаточно свежий пример). На недавних выборах президента США про Трампа знали практически все.

Но это не помешало ему стать президентом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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