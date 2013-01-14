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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:43
justit
По большому счёту, даже если принять, что власть плоть от народа, это ничего не меняет.
Претензий к тому, как работает народ (пересичные), как выполняют свои обязанности, нет. Доказательство -- заробитчане.
Пересичные такие же, как и везде.
В зависимости от условий, создаваемых управленцами, так и работают.
Поэтому байдены, мвфы и пр. выдвигали претензии и рекомендуют именно можновладцям, управленцам.
Проще: плохих народов не бывает, бывают плохие можновладци.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:16
Kudrjavuy написав:
Извините, но картинка полностью в посте не открывается - можно открыть отдельно с официальным текстом коментария Хуга.
старые пластинки по новому кругу)) они еще и в начале и в середине войны поясняли почему мол они не могут прямым текстом заявить что это российские войска.
россия каждый раз цепляется за подобные "спасительные соломинки" и ее мощный пул СМИ и троллей разносят по различным ресурсам. часть из них кстати находятся в Украине.
то есть если он, рассказывая о 10 солдатах 9 раз упомянет что пуй лично давал указания воякам а об одном "но тогда я отвернулся и не увидел - давали ли ему указания или нет , то различные "украньюзы" обязательно распишут что-то типа "Хуг не увидел факта общения власте рф с солдатами..."/
Или интервью кого-то из наших "на данный момент на Донбассе нет огневых столкновений с подразделениями РФ. россияне сидят в засаде, а местных юзают как пушечное мясо.".
ну и конечно же недорогеньки выпускают статью с заголовком "Украина признала что не ведет войну с Россией....."
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galex
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 23:32
detroytred написав:
Sommer
Доступ к информации одно из первых условий для объективного принятия решения для выбора.
Слушайте, хочу к вам в идеальный мир. Где все прекрасно решается доступом к информации...
Вот наглядный (и достаточно свежий пример). На недавних выборах президента США про Трампа знали практически все.
Но это не помешало ему стать президентом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Суб 27 жов, 2018 04:57
Суть заключается в том, что "чиновник" - не выполняет свои прямые обязанности.
Он "берёт на себя ответственность" за нарушения.
- Это называется "смотрящий" - он официально освобождён от уголовной и пр. ответственности.
где-то читал это же, но чуть другими словами, хорошо описывались отдельно виды коррупции
- когда чиновник за взятку делает то, что запрещено
- когда чиновник только за взятку начинает делать то, что должен по закону
и вот второй как раз довольно характерен нашим краям. причем развился еще в совке, а затем укрепился в 90-х, "вы делаете вид что мне платите, я делаю вид, что работаю".
лично я непосредственно столкнулся еще в студенческие времена, в военкомате. мне не хотели делать документ, ловко увиливая и съезжая на "нехватку бланков". постепенно чуть ли не прямым текстом намекая на мзду.
мзду я кстати так и не понес - не потому что был принципиальным а потому что денег было мало и жалко. а без документа потом как-то пропетлял.
но где конечным результатом ОН видит сочную МЗДУ, с возможностью решить эту проблему и со своим руководством. Без неё его и в верхах - не примут, от уголовной ответственности не освободят, не отпустят под залог, пенсию отменят, не за что будет приобрести "хатынку", .......
и это тоже имеет место быть, та самая "рыба с головы". однако не головой единой.
если на определенной службе зарплаты близкие к минималке, а в частной конторе можно заработать в 1,5-2 раза.
то на кой тогда человеку идти работать в тот же условный собес за копейки? Только либо если видит мзду, либо настолько бестолков что больше никуда не берут.
в общем, вот это мы во многих госслужбах и встречаем.
Эта система
При Чём растущая форсированными темпами. Её аппетиты уже переросли возможности населения их содержать. Т.Е. темпы физического производства в Украине ушли на их "прокорм". Именно с этой целью они пожирают "остатки индустриализации".
Ранее, в этой системе, за подобное существовала смертная казнь - сейчас поймали - откупился.
Сейчас в Законодательном Праве только создаются препоны требующие невероятного количества "контор", без бумажки из которой - ты не человек - хотя сама суть заключена в том, что бы как раз этих "конторщиков" заставить жить по Законам. И не сосать мзду и не кормиться из бюджета - именно делать РАБОТУ приносящую "добавочную стоимость". Именно в продолжение своего процветания мы будем иметь от "них"
- Налог на каждую курицу.Что несёт яйца.
- Налог на плодовое дерево.
- Налог на......................
А вот здесь я вижу ровно наоборот. В стране дерегулируется очень много вещей, спасибо энтузиастам. КОнечно же система упирается, но скрипит и сдает позиции. различные вещи типа iGov, постоянное уменьшение частоты визитов в налоговую - не так давно еще нужно было хоть раз в год зайти за ключами, сейчас вообще полная автономность.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 06:21
budivelnik написав: 19yuriy91 написав: justit написав:
"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""
Кто задержал?
не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы.
на которые, к тому же, ответ был дан ещё в самом начале.
или снова начинать копировать с самого начала что бы дошла суть?
или у вас конкурс какой-то, в непонятку?
"валяние дурака"
Валяєте дурака саме Ви
1 На поданий Вами пакет документів- Ви отримали відмову чиновника
2 Оскаржили рішення чиновника Ви після закінчення граничного терміну
3 Можливо на позитивне (для Вас ) рішення суду і зіграло те , що суддя приймаючи його (позитивне для Вас) знав що в реалі рішення чиновника залишиться в силі.
Звідси висновок
Поки що все згідно чинного законодавства і не на Вашу користь , + подано зацікавленою стороною ( тобто Вами) і ті хто приймав рішення Вам відмовити не можуть на цих сторінках привести свої аргументи їх рішень.
Таким чином Ви настоюєте на своїй правоті не даючи опоненту довести його правоту...
Це хоч ясно
ПС
Може Ви в данному рішенні і праві , але не захотіли(або не змогли , або були не праві) довести свою правоту законними методами
Правота ж методами публікацій в інтернеті думки однієї з сторін - не доводиться.
во время тяжбы ребёнку исполнилось 18 и абсолютно те же документы, а набор их не велик - основной одна справка, которая была та же, были поданы в другой собес и назначили без проблем.
тамошние чиновники были удивлены, что выплаты не были назначены с самого начала, историей с судами, но.....
выплаты за время тяжб, конечно, были потеряны
скан копии выкладывать не буду
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19yuriy91
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