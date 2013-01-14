Додано: Суб 27 жов, 2018 04:57

Суть заключается в том, что "чиновник" - не выполняет свои прямые обязанности.

Он "берёт на себя ответственность" за нарушения.

- Это называется "смотрящий" - он официально освобождён от уголовной и пр. ответственности.

но где конечным результатом ОН видит сочную МЗДУ, с возможностью решить эту проблему и со своим руководством. Без неё его и в верхах - не примут, от уголовной ответственности не освободят, не отпустят под залог, пенсию отменят, не за что будет приобрести "хатынку", .......

Эта система

При Чём растущая форсированными темпами. Её аппетиты уже переросли возможности населения их содержать. Т.Е. темпы физического производства в Украине ушли на их "прокорм". Именно с этой целью они пожирают "остатки индустриализации".

Ранее, в этой системе, за подобное существовала смертная казнь - сейчас поймали - откупился.

Сейчас в Законодательном Праве только создаются препоны требующие невероятного количества "контор", без бумажки из которой - ты не человек - хотя сама суть заключена в том, что бы как раз этих "конторщиков" заставить жить по Законам. И не сосать мзду и не кормиться из бюджета - именно делать РАБОТУ приносящую "добавочную стоимость". Именно в продолжение своего процветания мы будем иметь от "них"

- Налог на каждую курицу.Что несёт яйца.

- Налог на плодовое дерево.

- Налог на......................

где-то читал это же, но чуть другими словами, хорошо описывались отдельно виды коррупции- когда чиновник за взятку делает то, что запрещено- когда чиновник только за взятку начинает делать то, что должен по законуи вот второй как раз довольно характерен нашим краям. причем развился еще в совке, а затем укрепился в 90-х, "вы делаете вид что мне платите, я делаю вид, что работаю".лично я непосредственно столкнулся еще в студенческие времена, в военкомате. мне не хотели делать документ, ловко увиливая и съезжая на "нехватку бланков". постепенно чуть ли не прямым текстом намекая на мзду.мзду я кстати так и не понес - не потому что был принципиальным а потому что денег было мало и жалко. а без документа потом как-то пропетлял.и это тоже имеет место быть, та самая "рыба с головы". однако не головой единой.если на определенной службе зарплаты близкие к минималке, а в частной конторе можно заработать в 1,5-2 раза.то на кой тогда человеку идти работать в тот же условный собес за копейки? Только либо если видит мзду, либо настолько бестолков что больше никуда не берут.в общем, вот это мы во многих госслужбах и встречаем.А вот здесь я вижу ровно наоборот. В стране дерегулируется очень много вещей, спасибо энтузиастам. КОнечно же система упирается, но скрипит и сдает позиции. различные вещи типа iGov, постоянное уменьшение частоты визитов в налоговую - не так давно еще нужно было хоть раз в год зайти за ключами, сейчас вообще полная автономность.