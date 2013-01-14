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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4030403140324033
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:47

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:Що я чую ???? :shock:
Тобто побачивши свої помилки і виправивши їх Ви пішли до інших чиновників і ці інші без проблем зробили Вам те що Ви хотіли...
Так може все нормально з чиновниками- а погано з Вашими знаннями бюрократичних правил ?


т.е. до вас не доходит, что с одними и теми же документами в одном собесе получили отказ, а в другом - всё нормально.

вы совсем бестолковый :shock:

Над каждым совбесом(Вернее их спонсором в лице "местного совета" - они только инструмент владных полномочий) висит статья:
"За не целевое использование".
- Отсюда в том совбесе уже получили по голове, отсюда и "приколы".
"У них - своя свадьба".
- Вникать в это не рекомендую - они такие же ремеслянники подчиняющиеся "местным советам" - которые принимают сегодня Решения о экономии средств (результат "территориальной реформы") - они уже финансово не могут себе это позволить!

По этой причине Вас "завернули по кругу"


Теперь:
1. Вы один из 100 - что не отказался от своих "Прав"
2. 99% дальше не пошли.(они на работе, в командировке, на заработках,...)
- Экономия?
По данной схеме(это называется коррупционной) - было исполнена экономия средств местного бюджета на социальные нужды.
- В результате работники совбеса получат ещё и премию - "За экономию средств местного бюджета."

Это называется "коррупционный метод управления".
Ведь кинули Вас открыто, "просто ошиблись" - а это не уголовная статья(но! даже на Вас, в этом случае - они заработали! А Вы потратили больше чем получили. Не учтено Ваше рабочее время потраченное на решение данного вопроса, индекс инфляции, расходы на адвоката, и пр...) В результате Вы вместо того, что бы заниматься созданием дополнительной прибыли(работы) - были вынуждены отстаивать свои Права, или правильно будет трактовать - пути их реализации.
Закрывайте обсуждение этого вопроса!
2х2=4!

За всей "этой чехардой" официально стоит Кабинет Министров Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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