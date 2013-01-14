Додано: Суб 27 жов, 2018 09:47

19yuriy91 написав: budivelnik написав: Що я чую ????

Тобто побачивши свої помилки і виправивши їх Ви пішли до інших чиновників і ці інші без проблем зробили Вам те що Ви хотіли...

Так може все нормально з чиновниками- а погано з Вашими знаннями бюрократичних правил ? Що я чую ????Тобто побачивши свої помилки і виправивши їх Ви пішли до інших чиновників і ці інші без проблем зробили Вам те що Ви хотіли...Так може все нормально з чиновниками- а погано з Вашими знаннями бюрократичних правил ?



т.е. до вас не доходит, что с одними и теми же документами в одном собесе получили отказ, а в другом - всё нормально.



вы совсем бестолковый т.е. до вас не доходит, что с одними и теми же документами в одном собесе получили отказ, а в другом - всё нормально.вы совсем бестолковый

Это называется "коррупционный метод управления".

Над каждым совбесом(Вернее их спонсором в лице "местного совета" - они только инструмент владных полномочий) висит статья:"За не целевое использование".- Отсюда в том совбесе уже получили по голове, отсюда и "приколы"."У них - своя свадьба".- Вникать в это не рекомендую - они такие же ремеслянники подчиняющиеся "местным советам" - которые принимают сегодня Решения о экономии средств (результат "территориальной реформы") - они уже финансово не могут себе это позволить!По этой причине Вас "завернули по кругу"Теперь:1. Вы один из 100 - что не отказался от своих "Прав"2. 99% дальше не пошли.(они на работе, в командировке, на заработках,...)- Экономия?По данной схеме(это называется коррупционной) - было исполнена экономия средств местного бюджета на социальные нужды.- В результате работники совбеса получат ещё и премию - "За экономию средств местного бюджета."