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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:59
* Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, считает Коболев.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина представляет собой "фейл-кейс", пишет журнал Новое время.
"Если убрать эмоции, мы - классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", - заявил Коболев.
По мнению Коболева, мировые лидеры будут развиваться высокими темпами, что привлечет в эти страны квалифицированные кадры. Таким образом, в качестве одного из самых важных выступит фактор качества человеческого потенциала, при этом шансы Украины выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии. Все это требует от Украины принятия радикальных шагов, считает он.
Наиболее эффективный рецепт, по мнению Коболева, - создать в Украине рынок, характеризующийся постоянной конкуренцией всех игроков за главный ресурс - капитал.*
З.Ы. это функция можновладцив.
Но зачем им конкуренция за капитал в их вотчине?!))
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:17
Насчёт помощи и поддержки.
Или почему власти должны-обязаны.
* Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами.
На Западе совсем по иному. Там всерьез считают, что малый бизнес нуждается в помощи и поддержке, он ведь малый. Поэтому на Западе создана целая и цельная система государственной поддержки небольших фирм. Она осуществляется в различных формах:*
З.Ы. поэтому они (развитые) убегают вперёд. Пока у нас чекають и ходят пустыней.
Пока пересичный створыть сам собi))
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:24
Я так понимаю, Вы незнакомы с историей АНушек для Ливии?
АНушек 132 для "Саудовской Аравии"?
"Мотор-Сич" для РФ, Китая, Афганистана,...
"КРАЗов" для Африки
Химиков для Алжира
Моряков для Вьетнама
Лётчиков для Африки
"БТРов" для Афганистана (АЗОВМАШ)
Холодильников "NORD" для Африки
ГШО для Германии
"Хюндаев" от "Луганск тепловоз"
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И всей шоблы, шо на этом "Взошла"?
Не понимаете перспектив будущего Украины?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 27 жов, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:30
Это как раз и есть речь о налоге на каждую "бабушкину курицу - несушку".
На каждое плодовое дерево.(не зависимо от урожая а мы живём в зоне рискованного земледелия)
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Я уже выставлял на форуме судебное решение, где в коррупции был осуждён военнослужащий ВСУ(на три года) - за то, что он у предпринимателя разгружал машину и получал за это наличку.
Это и есть наша "действительность" - исковерканная воровским "Геббельсом".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:31
Перспектива видна очень хорошо. См. Прибалтику.
Только Прибалтику не в составе ЕС (со всеми вытекающими).
Имхо. Перекрыть хоть частично весь негатив последствий интеграции Украины в мировой рынок и мировое разделение труда может только полная интеграции в ЕС.
Для оптимальной же интеграции необходимы можновладци с приоритетом развития страны и только потом (на этом фоне) своего личного капитала.
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:44
Это не просто "ГЛУПОСТЬ!"- нас там не просто не ждут, а спят и видят уничтожить часть Украины, для получения доли рынка - которого нет. Или получить ликвидную часть активов - ликвидировать как конкурента - Это Закон Рынка.(и интересы тех стран)
Это официальная дорога в петлю, "согласно пути по которому нас ведут".
Нет гармонизации наших стандартов.
Нет строительства и развития сверх конкурентного производства на базе своих технологий
Наборот появление конкурентных разработок каждый старается вывести за пределы этого "цирка" (Это напоминание о истории с Чивакуней и "инсулином", или с Ющенко и Туркменией, С Обамой и ДЗРХИ,........)
Нет ни одного физического движения в сторону "экономического развития" - есть форсирование "бизнесов" при чём криминальными путями с уничтожением реального производства, науки, технологий, производства, производственных мощностей, населения, економики, финансов,......... при чём под жестким контролем институтов государственной власти Украины.(парадокс)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:20
Проблема в том, что если для полной интеграции в ЕС от наших можновладцив нужно изменить свои приоритеты, интересы и приложить усилия, то для реализации Ваших предложений (сохранения пром. потенциала) это всё нужно им совершить втройне, а то и в кубе!!!
Поэтому если свои предположения о возможности перспективы можновладцям измениться я ещё хоть как-то допускаю ... мало ли, а вдруг))), то Ваши -- по-моему, абсолютно невероятны.
Исходить нужно из имеющихся возможностей и желания их использовать.
Кратко: против глобализации и таких конкурентов не попрешь))
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24
Ждут. На определённых условиях. У всего есть цена.
Но наши можновладци не желают платить.
Если пересичные что-то выигрывают, что-то проигрывают, то европейские нормы ценности для наших местных князьков (над которыми сейчас никого нет) огромный минус...
Можно и вовсе за граты угодить))
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