Додано: Суб 27 жов, 2018 18:45

detroytred написав: justit

Я веду речь о должностных обязанностях.

У дворника, шахтера, врача, всл и т.д. открываем обязанности, читаем -- вот это он и должен согласно них.

У Министра здр-я, образования, дир-ра школы и т.д. - открываем, читаем.



Т.е. прямые обязанности... justitЯ веду речь о должностных обязанностях.У дворника, шахтера, врача, всл и т.д. открываем обязанности, читаем -- вот это он и должен согласно них.У Министра здр-я, образования, дир-ра школы и т.д. - открываем, читаем.Т.е. прямые обязанности...

detroytred написав: Но связь с пересичными у них слабая. Уж очень в разных условиях находились и находятся. Эти условия определяют поведение. Но связь с пересичными у них слабая. Уж очень в разных условиях находились и находятся. Эти условия определяют поведение.

19yuriy91 написав: justit написав: "" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""



Кто задержал?



"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""Кто задержал?



не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы. не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы.

detroytred написав: Претензий к тому, как работает народ (пересичные), как выполняют свои обязанности, нет. Доказательство -- заробитчане. Претензий к тому, как работает народ (пересичные), как выполняют свои обязанности, нет. Доказательство -- заробитчане.

detroytred написав: Поэтому байдены, мвфы и пр. выдвигали претензии и рекомендуют именно можновладцям, управленцам.



Проще: плохих народов не бывает, бывают плохие можновладци. Поэтому байдены, мвфы и пр. выдвигали претензии и рекомендуют именно можновладцям, управленцам.Проще: плохих народов не бывает, бывают плохие можновладци.

19yuriy91 написав: во время тяжбы ребёнку исполнилось 18 и абсолютно те же документы, а набор их не велик - основной одна справка, которая была та же, были поданы в другой собес и назначили без проблем.

тамошние чиновники были удивлены, что выплаты не были назначены с самого начала, историей с судами, но.....

во время тяжбы ребёнку исполнилось 18 и абсолютно те же документы, а набор их не велик - основной одна справка, которая была та же, были поданы в другой собес и назначили без проблем.тамошние чиновники были удивлены, что выплаты не были назначены с самого начала, историей с судами, но.....

detroytred написав: А сколько времени я потратил на исправление ошибки в реестре регистрации граждан!

И это не случайная была ошибка, а массовая... А сколько времени я потратил на исправление ошибки в реестре регистрации граждан!И это не случайная была ошибка, а массовая...

detroytred написав: З.Ы. при этом прикол: дамочка заявляет, что ей побоку бумажные и первичные документы, так как есть реестр (регистрации), и тут же отправляетв ЖЭК за бумажным документом - заверенной ксерокопией ф. а и б.

И потом исправляет в реестре на основании первичных данных - из департамента.



И так с каждым...

Вместо того, чтобы за час откорректировать весь реестр.



З.Ы. если бы пересичный так поступал в работе, за которую получает деньги ... З.Ы. при этом прикол: дамочка заявляет, что ей побоку бумажные и первичные документы, так как есть реестр (регистрации), и тут же отправляетв ЖЭК за бумажным документом - заверенной ксерокопией ф. а и б.И потом исправляет в реестре на основании первичных данных - из департамента.И так с каждым...Вместо того, чтобы за часЗ.Ы. если бы пересичный так поступал в работе, за которую получает деньги ...

detroytred написав: * Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами. * Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами.

Ну и дворник и директор если можно шару гоняют.Чем министр хуже?Человек зачастую сам того не понимает, что делает что-то не так.Только со стороны видно.А сторонние замечания как правило принимаются в штыки.Как тут быть - я хзПричем, если пересичному удается туда попасть, то он становится таким же.Говорит ли это, что связь все же есть?Не знаю.В чем неуместность?Тут либо Вы профукали, либо их юрист оказался шустрей да хитрей.И при этом "по Закону" оказался прав.Вы не ожидали такого, и это неудивительно.Поражение - тоже урок.Но по чьей вине все случилось, кто ошибся - не ясно.То, что они поступили некорректно - это понятно, но коль була возможность - ее использовали.Ну, вообще-то есть.К примеру "невозможно найти толкового инженера...".коих выпускают ВУЗы, но толковых нет.соответственно учатся хреново.Это ли не претензия?Ну договорились же - тема закрыта, ибо исчерпана.Другой собес - это другая прописка?Эти массовые ошибки.они не говорят о том, что о статистике, ну там 45% населения или 25% можно даже речь не вести?Так а дамочка кто?Не обычный клерк-пересичный?Вот так и выполняет свою работу "спустя рукава" чиновник нижнего звена.И что, кто ей сделал или сделает?Кстати,Говорю по собственному опыту.Уже года эдак с 2012-го мораторий на проверки наложен.Сейчас уже не проверют так.Тем не менее все равно "ох как тяжело вести бизнес"Странно это.