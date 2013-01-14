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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4031403240334034
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:13

Старикан
Это передергивание (например, о 98%) разве меняет суть?

Доля малого бизнеса велика и существенна. Помощь оказывается достаточная.

На то и журналисты, чтобы достучаться до пересичного читателя, пусть и передергивают, пусть и есть грехи в статье.

Приведите данные экспертов ... суть и направление останутся те же.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:26

Кудрявый
*источник заработка* -- при заработке что-то получает и вторая сторона!
Поэтому важен размер этой платы.
Развитые платят достойно.
Пример тому китайцы. Которые тоже были источником заработка.

Кроме того, при полной интеграции центру приходится помогать тем, на ком зарабатывают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:justit
Я веду речь о должностных обязанностях.
У дворника, шахтера, врача, всл и т.д. открываем обязанности, читаем -- вот это он и должен согласно них.
У Министра здр-я, образования, дир-ра школы и т.д. - открываем, читаем.

Т.е. прямые обязанности...


Ну и дворник и директор если можно шару гоняют.
Чем министр хуже? :-)

Человек зачастую сам того не понимает, что делает что-то не так.
Только со стороны видно.
А сторонние замечания как правило принимаются в штыки.
Как тут быть - я хз


  detroytred написав:Но связь с пересичными у них слабая. Уж очень в разных условиях находились и находятся. Эти условия определяют поведение.


Причем, если пересичному удается туда попасть, то он становится таким же.
Говорит ли это, что связь все же есть?
Не знаю.




  19yuriy91 написав:
  justit написав:"" С ЗАДЕРЖКОЙ ПОДАЧА БЫЛА В СУД.""

Кто задержал?



не надо вырывать фразы, что бы затем задавать неуместные, мягко говоря, вопросы.


В чем неуместность?
Тут либо Вы профукали, либо их юрист оказался шустрей да хитрей.
И при этом "по Закону" оказался прав.
Вы не ожидали такого, и это неудивительно.
Поражение - тоже урок.
Но по чьей вине все случилось, кто ошибся - не ясно.

То, что они поступили некорректно - это понятно, но коль була возможность - ее использовали.


  detroytred написав:Претензий к тому, как работает народ (пересичные), как выполняют свои обязанности, нет. Доказательство -- заробитчане.


Ну, вообще-то есть.
К примеру "невозможно найти толкового инженера...".
коих выпускают ВУЗы, но толковых нет.
соответственно учатся хреново.
Это ли не претензия?


  detroytred написав:Поэтому байдены, мвфы и пр. выдвигали претензии и рекомендуют именно можновладцям, управленцам.

Проще: плохих народов не бывает, бывают плохие можновладци.


Ну договорились же - тема закрыта, ибо исчерпана.



  19yuriy91 написав:во время тяжбы ребёнку исполнилось 18 и абсолютно те же документы, а набор их не велик - основной одна справка, которая была та же, были поданы в другой собес и назначили без проблем.
тамошние чиновники были удивлены, что выплаты не были назначены с самого начала, историей с судами, но.....


Другой собес - это другая прописка?

  detroytred написав:А сколько времени я потратил на исправление ошибки в реестре регистрации граждан!
И это не случайная была ошибка, а массовая...


Эти массовые ошибки.
они не говорят о том, что о статистике, ну там 45% населения или 25% можно даже речь не вести?

  detroytred написав:З.Ы. при этом прикол: дамочка заявляет, что ей побоку бумажные и первичные документы, так как есть реестр (регистрации), и тут же отправляетв ЖЭК за бумажным документом - заверенной ксерокопией ф. а и б.
И потом исправляет в реестре на основании первичных данных - из департамента.

И так с каждым...
Вместо того, чтобы за час откорректировать весь реестр.

З.Ы. если бы пересичный так поступал в работе, за которую получает деньги ...


Так а дамочка кто?
Не обычный клерк-пересичный?
Вот так и выполняет свою работу "спустя рукава" чиновник нижнего звена.
И что, кто ей сделал или сделает?

Кстати, править реестр полномочий на местах скорей всего и нет.
Говорю по собственному опыту.


  detroytred написав:* Предел мечтаний для представителей малого бизнеса России, Украины и др. независимых государств бывшего СССР в том, чтобы их государство просто не мешало им жить и работать: многочисленными проверками, правовым бесправием предпринимателей, запутанной формой бухгалтерского учета, наконец, откровенным беспределом и поборами.


Уже года эдак с 2012-го мораторий на проверки наложен.
Сейчас уже не проверют так.
Тем не менее все равно "ох как тяжело вести бизнес"
Странно это.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:54

  detroytred написав:Старикан
Это передергивание (например, о 98%) разве меняет суть?
Доля малого бизнеса велика и существенна. Помощь оказывается достаточная.
На то и журналисты, чтобы достучаться до пересичного читателя, пусть и передергивают, пусть и есть грехи в статье.
Приведите данные экспертов ... суть и направление останутся те же.

Я не люблю, когда, в общем, правильные тезисы подкрепляют лживыми цифрами. Пахнет зрадофильством.

Кстати, в Штатах малым считается бизнес, в котором занято до 500 сотрудников (по другим источникам до 1000-1500 http://vseproip.com/biznes-ip/maluy/mal ... erike.html ) Давайте и у нас так считать, тогда и цифры будут намного более оптимистичными :mrgreen:

И не так уж всё радужно в Штатах ("но невеселы лица парижан" (с))
https://www.golos-ameriki.ru/a/small-bu ... 12183.html
Как намекнул выше justit: бизнес - это вообще-то тяжелая работа, а не то, что под ним понимают Долярчики - $1000 в месяц и ни фига не делать. У моего знакомого врача-ФОП рабочий день фактически с 8 утра до 11 вечера.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 27 жов, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:00

justit
1. Дворник и директор гоняют шару, если с них не спрашивает начальник. Тоже самое и министр.
О том и речь, что обязанности не выполняются там, где можновладци не требуют от своих нижестоящих.

2. ВУЗы выпускают хреновых -- плохо выполняют обязанности министерство и пр. управленцы.

3. Дамочка ...
Не нижнего звена!!! По горячей линии ЦНАПа о ситуации знает киевское руководство. И ноль реакции результата.

В описанном примере я упор-то делал не на дамочку, а на вышестоящих.
Дамочка тоже *молодец*. Заявление не принимала пока не сказал, что по горячей линии (сверху) сказали, что она должна принять.


Ещё раз!!! Я заострил внимание не на клерках-пересичных, а на тех, в чьих прямых обязанностях организация и контроль работы этих клерков, пересичных.
Раз вышестоящие с них не требуют выполнения обязанностей, как положено руководящими документами, или сами не могут организовать их работу, то следствием является такая работа этих нижестоящих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:05

Старикан
Да не будут цифры более оптимистичными.
Если у них малый бизнес берет заказы у крупного (у автогигантов даже), то у нас торгует носками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:05

  justit написав:


  19yuriy91 написав:во время тяжбы ребёнку исполнилось 18 и абсолютно те же документы, а набор их не велик - основной одна справка, которая была та же, были поданы в другой собес и назначили без проблем.
тамошние чиновники были удивлены, что выплаты не были назначены с самого начала, историей с судами, но.....


Другой собес - это другая прописка?



да.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:18

  detroytred написав: Раз вышестоящие с них не требуют выполнения обязанностей, как положено руководящими документами, или сами не могут организовать их работу, то следствием является такая работа этих нижестоящих.

Это уже сведение вашего основного тезиса к абсурду.

Дамочка работает плохо, потому что ее не наказывает ее непосредственный начальник.
Ее начальник работает плохо, потому что его не контролирует его киевский начальник.
Того не контролирует министр.
Министра не контролирует Гройсман.
Того не контролирует ПАП.

Если Вас понимать буквально - за всё в итоге должен отвечать некий идеальный и всесильный самодержец (диктатор), который должен дрючить своих вассалов и заставлять их дрючить своих, те - своих и так ad infinitum (почти :wink: ). Возможно, таким был Ли Куан, совершенно невозможный в наших условиях.

Общество устроено гораздо проще и в то же время сложнее.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:19

  justit написав:Тем не менее все равно "ох как тяжело вести бизнес"
Як правило такі заявки оголошуються виключно з метою оправдати власну лінь.....
Я не працюю бо
а - все вже вкрадено
б - чиновники давлять
в - а це робити взагалі не треба
д - якби я був ... то зробив би...
....
я - не працював і працювати не збираюсь.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:27

  detroytred написав:Старикан
Да не будут цифры более оптимистичными.
Если у них малый бизнес берет заказы у крупного (у автогигантов даже), то у нас торгует носками.

Потому что у нас малый бизнес - это бедные и затурканные жизнью Долярчики, для которых производство недоступно - нет начального капитала.

ЗЫ. Долярчик уже подхватил ваше знамя на валютной, обильно цитируя предложенную вами пропагандистскую статью.
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