Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Суть совершенно в другом: Снижение нагрузки по соц выплатам на бюджет не за счёт его роста - как роста налоговых поступлений от реального производства, А физическое сокращение социальных льгот в натуральном отношении. Как Законодательно гарантированных Государством.(внутренний рынок)
Это само по себе служит ликвидации не менее 10% экономики.(при чём достаточно конкурентно способной) Её сейчас активно предлагает Израиль и Куба. Германия и Австрия активно пропагандируют свои возможности, Чехия и Швейцария пока молчат - цены не столь конкурентны.
Та же картинка на рынке перевозок - общественного транспорта.
Сокращение внутренних гарантированных "заказов" - влечёт "приватизацию" ликвидных активов. И физическое выдавливание "средств, в виде потребителя" из Украины в ту же Беларусь, РФ, Германию, Австрию, США,... - тупое повышение цен в "приватных учреждениях" не решают вопрос по сути с качеством. "И как бы эти Абезяны не садились..." - Украине приходит ...опа. Суть проблем не исчезла! - А это вновь о "путях успешного решения проблем": http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав: Раз вышестоящие с них не требуют выполнения обязанностей, как положено руководящими документами, или сами не могут организовать их работу, то следствием является такая работа этих нижестоящих.
Это уже сведение вашего основного тезиса к абсурду.
Дамочка работает плохо, потому что ее не наказывает ее непосредственный начальник. Ее начальник работает плохо, потому что его не контролирует его киевский начальник. Того не контролирует министр. Министра не контролирует Гройсман. Того не контролирует ПАП.
Если Вас понимать буквально - за всё в итоге должен отвечать некий идеальный и всесильный самодержец (диктатор), который должен дрючить своих вассалов и заставлять их дрючить своих, те - своих и так ad infinitum (почти ). Возможно, таким был Ли Куан, совершенно невозможный в наших условиях.
Общество устроено гораздо проще и в то же время сложнее.
От Вас стыдно видеть такую "каку". Весь смысл причин я расписал - изменения с причиной "децентрализации" и переложения данных проблем на "местные бюджеты" - которые по многим параметрам ограниченны.
Совбес - является инструментом местной "рады"(я не знаю - районной, городской, сельской,....)- они не более, чем исполнители. Но не Закона, а выделенного бюджета местной рады, в целях исполнения Закона, в масштабах выделенного бюджета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Дания профинансировала какой-то стремный соцопрос об украинском куме Путина
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.