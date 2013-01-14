Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Суть совершенно в другом: Снижение нагрузки по соц выплатам на бюджет не за счёт его роста - как роста налоговых поступлений от реального производства, А физическое сокращение социальных льгот в натуральном отношении. Как Законодательно гарантированных Государством.(внутренний рынок)
Это само по себе служит ликвидации не менее 10% экономики.(при чём достаточно конкурентно способной) Её сейчас активно предлагает Израиль и Куба. Германия и Австрия активно пропагандируют свои возможности, Чехия и Швейцария пока молчат - цены не столь конкурентны.
Та же картинка на рынке перевозок - общественного транспорта.
Сокращение внутренних гарантированных "заказов" - влечёт "приватизацию" ликвидных активов. И физическое выдавливание "средств, в виде потребителя" из Украины в ту же Беларусь, РФ, Германию, Австрию, США,... - тупое повышение цен в "приватных учреждениях" не решают вопрос по сути с качеством. "И как бы эти Абезяны не садились..." - Украине приходит ...опа. Суть проблем не исчезла! - А это вновь о "путях успешного решения проблем": http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав: Раз вышестоящие с них не требуют выполнения обязанностей, как положено руководящими документами, или сами не могут организовать их работу, то следствием является такая работа этих нижестоящих.
Это уже сведение вашего основного тезиса к абсурду.
Дамочка работает плохо, потому что ее не наказывает ее непосредственный начальник. Ее начальник работает плохо, потому что его не контролирует его киевский начальник. Того не контролирует министр. Министра не контролирует Гройсман. Того не контролирует ПАП.
Если Вас понимать буквально - за всё в итоге должен отвечать некий идеальный и всесильный самодержец (диктатор), который должен дрючить своих вассалов и заставлять их дрючить своих, те - своих и так ad infinitum (почти ). Возможно, таким был Ли Куан, совершенно невозможный в наших условиях.
Общество устроено гораздо проще и в то же время сложнее.
От Вас стыдно видеть такую "каку". Весь смысл причин я расписал - изменения с причиной "децентрализации" и переложения данных проблем на "местные бюджеты" - которые по многим параметрам ограниченны.
Совбес - является инструментом местной "рады"(я не знаю - районной, городской, сельской,....)- они не более, чем исполнители. Но не Закона, а выделенного бюджета местной рады, в целях исполнения Закона, в масштабах выделенного бюджета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Дания профинансировала какой-то стремный соцопрос об украинском куме Путина
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старикан Не)) Это Вы свели лестницу распределения обязонностей к абсурду.
Наказывает)))))))))))))) Вы кем-нибудь руководили-управляли?!
У вышестоящего есть целый набор инструментов и приёмов по стимуляции подчиненного. Наказание лишь одна из составляющих. Поощрение, личный пример, стимуляция заинтересованности, подбор кадров, организация работы и т.д. На выхлопе -- результат.
Если лестница была не необходима, то были лишь горизонтальные связи-отношения.
А так везде принята вертикаль.
Сумеете организовать дело так, что вертикаль в основном заменяется сильными горизонталями (которые сами успешно выполняют функции, работу) -- вообще прекрасно. К этому все и стремятся. Но организация, подготовка и создание такой системы тоже на вышестоящих. И контроль, чтобы не было произвола на местах.
З.Ы. нормально функционирующая ячейка горизонтали вполне может быть при *плохом* начальнике-управленце вышестоящем. Но плохо функционирующая ячейка при требовательном нормальном начальнике не может быть. Он попросту выполнит свою прямую обязанность - организует нижестоящую ячку должным образом.
А не будет спокойно бездействовать, решая свои личные задачи по обогащению)))
Разница между режимами и цивилизованными обществами: в первых приоритет методам принуждения, во вторых - методам стимулирования и поощрения. Естественно, принуждение требует концентрации и усиления вертикали. Применение же стимулов позволяет ослабить контроль, децентрализировать вертикаль. Эффективность обоих методов зависит от условий применения.
Старикан Отсутствие контроля со стороны президента никоим образом не мешает премьеру качественно выполнять свои обязанности! И т.д.
Каждый отвечает за свои!!!!! обязанности.
Проблема в том, что дамочка-то не отвечает за свою халатность и т.д.
И в том, что стимулировать или наказыаать ее вместо начальника приходится пересичному - взяткой или в бубен, или в суд. Вместо начальника!!! Начальника, у которого в руках целый набор инструментов влияния. И который обязан это делать.
detroytred написав:2. ВУЗы выпускают хреновых -- плохо выполняют обязанности министерство и пр. управленцы.
На самом деле по какой-то причине дети потеряли интерес к учебе. Не все, но очень многие. Все же человек в первую очередь сам должен учиться, а не ждать "я пойду - меня научат"
detroytred написав:Старикан Отсутствие контроля со стороны президента никоим образом не мешает премьеру качественно выполнять свои обязанности! И т.д.
Каждый отвечает за свои!!!!! обязанности.
Проблема в том, что дамочка-то не отвечает за свою халатность и т.д.
Есть еще вариант. Премьер и дамочка делают то, что считают нужным. Это нужное вовсе не обязательно должно совпадать с видением от justit или detroytred. У дамочки вообще в должностной инструкции может быть такое прописано, что и не снилось нам
В последнее вреся благодаря свободе слова каждый пересичный с дивана советует и как дороги ремонтировать и как бизнес вести и, даже как управлять государством. При этом часто оказывается, что сам он "дворник" Рычагов воздействия нет, вот и "учит" не понятно кого уму-разуму.
Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 1 октября, в Киеве.
«Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины», — сказал Терещенко.
По его словам, он не видит смысла далее оставаться мэром, так как центральная власть и политические силы в местных советах препятствуют реформам и не дают возможности влиять на процессы в городе.
Экс-мэр Глухова ставит своей целью «демонтировать существующую олигархическую систему» в Украине.
«Не для того я возвращался в страну предков, отказывался от французского паспорта и получал украинское гражданство, чтобы кучка негодяев, которые присвоили себе украинское государство, выжила меня из города и страны моих предков», — заявил он.
По словам Терещенко, среди других кандидатов в президенты он не видит человека, способного реформировать страну и побороть коррупцию. В будущем бывший глава Глухова планирует собрать команду «профессиональных государственных управленцев».
Жаль здесь отсутствует его заявление, о количестве дел возбуждённых против него.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.