Додано: Суб 27 жов, 2018 21:24

Старикан

Не))

Это Вы свели лестницу распределения обязонностей к абсурду.



Наказывает))))))))))))))

Вы кем-нибудь руководили-управляли?!



У вышестоящего есть целый набор инструментов и приёмов по стимуляции подчиненного. Наказание лишь одна из составляющих. Поощрение, личный пример, стимуляция заинтересованности, подбор кадров, организация работы и т.д.

На выхлопе -- результат.



Если лестница была не необходима, то были лишь горизонтальные связи-отношения.



А так везде принята вертикаль.



Сумеете организовать дело так, что вертикаль в основном заменяется сильными горизонталями (которые сами успешно выполняют функции, работу) -- вообще прекрасно. К этому все и стремятся.

Но организация, подготовка и создание такой системы тоже на вышестоящих. И контроль, чтобы не было произвола на местах.



З.Ы. нормально функционирующая ячейка горизонтали вполне может быть при *плохом* начальнике-управленце вышестоящем.

Но плохо функционирующая ячейка при требовательном нормальном начальнике не может быть. Он попросту выполнит свою прямую обязанность - организует нижестоящую ячку должным образом.



А не будет спокойно бездействовать, решая свои личные задачи по обогащению)))