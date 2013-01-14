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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 жов, 2018 13:08
justit
Ну это Вы загнули... не может быть в должностных обязанностях дамочки и пр. чиновников ничего сверхзагадочного, секретного или неофициального.
Советуют не с потолка-то.
А с опыта развитых стран (там, где есть результат).
И по причине какой лезут разбираться в ситуации?!
По причинн , что результат за окошком плохой, неудовлетворительный.
Велосипеды-то (модели) давно изобретены и испытаны.
Нет желания их использовать.
У можновладцив и чиновников.
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detroytred
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