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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4033403440354036
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:08

justit
Ну это Вы загнули... не может быть в должностных обязанностях дамочки и пр. чиновников ничего сверхзагадочного, секретного или неофициального.

Советуют не с потолка-то.
А с опыта развитых стран (там, где есть результат).
И по причине какой лезут разбираться в ситуации?!
По причинн , что результат за окошком плохой, неудовлетворительный.

Велосипеды-то (модели) давно изобретены и испытаны.
Нет желания их использовать.
У можновладцив и чиновников.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:35

detroytred

Именно по указанной ранее причине постоянно происходят какие "казусы"
ИНТЕРПОЛ ОТКАЗАЛ УКРАИНЕ В РОЗЫСКЕ И ЗАДЕРЖАНИИ ЭКС-НАРДЕПА КРЮЧКОВА
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Размещено: 28.10.2018
https://newsone.ua/news/politics/interp ... hkova.html
Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа Крючкова Дмитрий Крючков.
Интерпол отказал Украине в розыске и задержании бывшего народного депутата, главы компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, однако в базе данных Нацполиции нет сведений об этом. Об этом сообщает информагентство 1News.

В базе данных Нацполиции Украины значится, что Крючков находится в международном розыске по запросу Интерпола.

Однако по данным его адвокатов в 2017 году и повторно в 2018 году, Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа из-за того, что его преследование носит политический характер. Данных Крючкова нет и в так называемых "красных" файлах базы данных Интерпола, о чем центральное бюро Интерпола во французском Лионе проинформировало все национальные подразделения. В связи с этим к руководству Нацполиции было направлено соответствующее заявление, в котором защита требует от правоохранительных органов немедленно исправить указанные нарушения, нарушающие элементарные гражданские права Крючкова.

Напомним, что экс-нардепа Крючкова задержали весной 2018 года немецкие правоохранительные органы. Затем его отпустили под залог в 100 тысяч евро. Согласно информации НАБУ, с 2016-года Крючков проживал в Евросоюзе и Российской Федерации.


А именно ликвидация этой "чумы" в состоянии стабилизировать все социальные программы Украины, и именно для сокрытия этого постоянно нагибают.
Но где Вы видели Государство, что возвращает такие нацарёванные суммы?

Урал - вывел - Герой.
"Нацарював тай втік"
- Украина.

Именно с єтой целью кидают в каждом совбесе, в каждой больнице, в каждом ПФ, в каждой казённой структуре,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:58

  Kudrjavuy написав:Именно с єтой целью кидают в каждом совбесе, в каждой больнице, в каждом ПФ, в каждой казённой структуре,.....

Kudrjavuy нет у нас собесов. Сколько уже можно так палиться. Учишь вас учишь, а вы всё равно не учитесь.
В больнице я получаю лечение, в ПФ получаю консультации и пересчёт пенсии.
Недавно подал заявку на загран.паспорт в течении 20 минут, пришёл к записанному времени.
Kudrjavuy вы много пишите, но пишите с одной целью, чтобы врать побольше.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:21

  detroytred написав:justit
Ну это Вы загнули... не может быть в должностных обязанностях дамочки и пр. чиновников ничего сверхзагадочного, секретного или неофициального.

Советуют не с потолка-то.
А с опыта развитых стран (там, где есть результат).
И по причине какой лезут разбираться в ситуации?!
По причинн , что результат за окошком плохой, неудовлетворительный.

Велосипеды-то (модели) давно изобретены и испытаны.
Нет желания их использовать.
У можновладцив и чиновников.

Это просто Вы впервые обратили внимание на маленький элемент системы.
При чём большой системы. Но понять всё физически не в состоянии.
Это всего навсего маленькое звено в большой - большой системе.

Я Вам рекомендую подробно ознакомиться с информацией по ссылкам там и ответ "почему?"
Дабы исключить такой путь развития Украины
1. http://vgolos.com.ua/politic/chomu-ukra ... 62236.html
Или такой:
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D0%B8
Или такой
3. http://delonovosti.ru/main/1447-kitaysk ... omiki.html

Действуют первентивными мерами
1. Выселение коренного народа.
2. Продажа земли
3. Ликвидация промышленности
4. Ликвидация образования, науки
5. Отсутствие баковской и финансовой системы
6. Выведение всех финансовых возможностей с предела Украины.
7. Государственный долг международным финансовым институтам превышающий возможности Государства.(что интересно, а украинец этих денег и не видел :D )

Отсюда "Хотели у Европу? - получаем". Везде царыють европейцы и по Законам, что сами будут устанавливать, вернее европейцев как раз будет не много - но законы в рабовладениях будут - сродни сегодняшнего ..... - за стакан семечек впереди экскаватора заставят рыть. Ведь ничего по сути Украинского и не осталось - "всё эуропейское".


Это целый международный процесс "интеграции" - всё "эвропейское".
Только сейчас в "переходной период" необходимо поболее нацарювать и вывести.
Создать условия не выживания в Украине коренного населения. Для этого все методы хороши - именно по этой причине в Украине не осталось этнических Украинцев в органах власти, управления больших предприятий, казённых предприятий,..... - процесс эдентичен ситуации в РФ - и ложили они на какие либо Законы и нормы Права. И именно РФ "озабочены" возможным риском появления в Украине Права.
- 2Х2=4!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 28 жов, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 19:47

Kudrjavuy
Это я просто обратил внимание, что вы под наркотой.
Это я просто обратил внимание, что вы пишите полноё враньё
Это я просто обратил внимание, что вы на разоблачение вашего вранья, пишите ещё бОльше вранья
PS. и да, у нас нет собесов. Вы облажались опять, по-крупному
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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