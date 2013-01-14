Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Именно по указанной ранее причине постоянно происходят какие "казусы"
ИНТЕРПОЛ ОТКАЗАЛ УКРАИНЕ В РОЗЫСКЕ И ЗАДЕРЖАНИИ ЭКС-НАРДЕПА КРЮЧКОВА FacebookTwitterTelegram Размещено: 28.10.2018 https://newsone.ua/news/politics/interp ... hkova.html Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа Крючкова Дмитрий Крючков. Интерпол отказал Украине в розыске и задержании бывшего народного депутата, главы компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, однако в базе данных Нацполиции нет сведений об этом. Об этом сообщает информагентство 1News.
В базе данных Нацполиции Украины значится, что Крючков находится в международном розыске по запросу Интерпола.
Однако по данным его адвокатов в 2017 году и повторно в 2018 году, Интерпол отказал Украине в розыске и задержании экс-нардепа из-за того, что его преследование носит политический характер. Данных Крючкова нет и в так называемых "красных" файлах базы данных Интерпола, о чем центральное бюро Интерпола во французском Лионе проинформировало все национальные подразделения. В связи с этим к руководству Нацполиции было направлено соответствующее заявление, в котором защита требует от правоохранительных органов немедленно исправить указанные нарушения, нарушающие элементарные гражданские права Крючкова.
Напомним, что экс-нардепа Крючкова задержали весной 2018 года немецкие правоохранительные органы. Затем его отпустили под залог в 100 тысяч евро. Согласно информации НАБУ, с 2016-года Крючков проживал в Евросоюзе и Российской Федерации.
А именно ликвидация этой "чумы" в состоянии стабилизировать все социальные программы Украины, и именно для сокрытия этого постоянно нагибают. Но где Вы видели Государство, что возвращает такие нацарёванные суммы?
Урал - вывел - Герой. "Нацарював тай втік" - Украина.
Именно с єтой целью кидают в каждом совбесе, в каждой больнице, в каждом ПФ, в каждой казённой структуре,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Именно с єтой целью кидают в каждом совбесе, в каждой больнице, в каждом ПФ, в каждой казённой структуре,.....
Kudrjavuy нет у нас собесов. Сколько уже можно так палиться. Учишь вас учишь, а вы всё равно не учитесь. В больнице я получаю лечение, в ПФ получаю консультации и пересчёт пенсии. Недавно подал заявку на загран.паспорт в течении 20 минут, пришёл к записанному времени. Kudrjavuy вы много пишите, но пишите с одной целью, чтобы врать побольше.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Действуют первентивными мерами 1. Выселение коренного народа. 2. Продажа земли 3. Ликвидация промышленности 4. Ликвидация образования, науки 5. Отсутствие баковской и финансовой системы 6. Выведение всех финансовых возможностей с предела Украины. 7. Государственный долг международным финансовым институтам превышающий возможности Государства.(что интересно, а украинец этих денег и не видел )
Отсюда "Хотели у Европу? - получаем". Везде царыють европейцы и по Законам, что сами будут устанавливать, вернее европейцев как раз будет не много - но законы в рабовладениях будут - сродни сегодняшнего ..... - за стакан семечек впереди экскаватора заставят рыть. Ведь ничего по сути Украинского и не осталось - "всё эуропейское".
Это целый международный процесс "интеграции" - всё "эвропейское". Только сейчас в "переходной период" необходимо поболее нацарювать и вывести. Создать условия не выживания в Украине коренного населения. Для этого все методы хороши - именно по этой причине в Украине не осталось этнических Украинцев в органах власти, управления больших предприятий, казённых предприятий,..... - процесс эдентичен ситуации в РФ - и ложили они на какие либо Законы и нормы Права. И именно РФ "озабочены" возможным риском появления в Украине Права. - 2Х2=4!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 28 жов, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Это я просто обратил внимание, что вы под наркотой. Это я просто обратил внимание, что вы пишите полноё враньё Это я просто обратил внимание, что вы на разоблачение вашего вранья, пишите ещё бОльше вранья PS. и да, у нас нет собесов. Вы облажались опять, по-крупному
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
detroytred написав: 2. ВУЗы выпускают хреновых -- плохо выполняют обязанности министерство и пр. управленцы.
На самом деле по какой-то причине дети потеряли интерес к учебе. Не все, но очень многие.
Хотят всё и сразу. Молодость + национальный менталитет + зависть к "успешным" + желание вырваться из нищеты. Я после вуза начинал с 90 р, женился, когда получал 130 (или 110). И всё было нормально, но в основном благодаря родителям, заложившим основу (квартира, мебель). И мы тоже закладывали материальную основу для своих детей. Многие этого не в состоянии сделать. Ну и со времен совка тянется мем "инженер = неудачник в жизни".
detroytred написав: 2. ВУЗы выпускают хреновых -- плохо выполняют обязанности министерство и пр. управленцы.
На самом деле по какой-то причине дети потеряли интерес к учебе. Не все, но очень многие.
Хотят всё и сразу. Молодость + национальный менталитет + зависть к "успешным" + желание вырваться из нищеты. Я после вуза начинал с 90 р, женился, когда получал 130 (или 110). И всё было нормально, но в основном благодаря родителям, заложившим основу (квартира, мебель). И мы тоже закладывали материальную основу для своих детей. Многие этого не в состоянии сделать. Ну и со времен совка тянется мем "инженер = неудачник в жизни".
Я сейчас скажу банальную вещь, но кто хочет учится, тот учится. Вне зависимости от достатка родителей.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
detroytred написав:justit Ну это Вы загнули... не может быть в должностных обязанностях дамочки и пр. чиновников ничего сверхзагадочного, секретного или неофициального.
Например СУБД с реестром находится в Киеве. Изменить данные "с низов", полномочий нет, можно только подать запрос на изменение, на который "Сверху" ответят: "Спасибо за Ваше обращение, после детальной проверки исправим"
Соответственно у дамочки ни полномочий ни возможности.
detroytred написав:А с опыта развитых стран (там, где есть результат).
Этот опыт неприменим к нам. Был бы применим - был бы давно применен
detroytred написав:Велосипеды-то (модели) давно изобретены и испытаны. Нет желания их использовать. У можновладцив и чиновников.
Ни у кого нет желания. Что поделать.
pesikot написав:Я сейчас скажу банальную вещь, но кто хочет учится, тот учится. Вне зависимости от достатка родителей.
Никто и не спорит. Мало их, тех кто хочет. Но, может много и не нужно?
justit Вы уверены? Доступ разным реестрам, судя по инфо, имеют местные нотариусы и пр.
У меня на справке стоит, если не ошибкаюсь, изменения внёс местный клерк департамента регистрации. Могу посмотреть и уточнить.
Но опять же претензии к выполнению обязанностей дамочкой совсем не в том, что она молча и сразу не исправила! И претензии не только к дамочке. Она напартачила своё (заявление не принимала, отсылала в жэк, пока не начал на неё давить о горячей линии), вышестоящие другое.