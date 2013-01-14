Додано: Нед 28 жов, 2018 19:47

Kudrjavuy

Это я просто обратил внимание, что вы под наркотой.

Это я просто обратил внимание, что вы пишите полноё враньё

Это я просто обратил внимание, что вы на разоблачение вашего вранья, пишите ещё бОльше вранья

PS. и да, у нас нет собесов. Вы облажались опять, по-крупному

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах