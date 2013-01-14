Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:23
Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:47
Уверен лишь в том, что в зависимости от реестра доступ может быть не предоставлен сотруднику "из низов".
Это как политика защиты данных, так и возможная защита от дурака.
Реестр, о котором Вы ведете речь возможно и открыт для "всех".
Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?
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