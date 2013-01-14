Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:23
Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:47
Уверен лишь в том, что в зависимости от реестра доступ может быть не предоставлен сотруднику "из низов".
Это как политика защиты данных, так и возможная защита от дурака.
Реестр, о котором Вы ведете речь возможно и открыт для "всех".
Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:41
Найбільше знищує бажання самовдосконалюватись - тверді переконування з ЗМІ про те що вчитись(працювати) безперспективно бо
вкрали те що було
крадуть те що є
вкрадуть і те що хтось зробить в наступному...
При цьому
вкрала влада
краде влада
буде красти влада...
І як наслідок
краще отримувати субсидії
краще втікти за кордон
краще нічого не робити...
І як після таких твердих і впевнених заявок змусити молоде підростаюче покоління повірити в себе і зрозуміти що завтрішня влада - це вони... ті хто будуть найбільше витрачати у своє самовдосконалення , найбільше витрачати свій час створюючи майбутнє матеріальне благополуччя спочатку своє , потім своєї сімї,потім своєї Держави...
ПС
Заміточка про ексель - просто бомба...
Я точно так само вважаю , при чому мінімальні знання VBA легко позволяють екселем замінити 1С-бугалтерію для мілких підприємців . при цьому ця надбудова з макросів дозволить отримати саме те що потрібно , а не те що навязується....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:49
Причина банальна:
1. Каждый на личном примере имеет множество примеров беспредела.
2. Но нет ни одного случая, где восторжествовало бы Право и Закон.
В то же время такие вещи как "закон о исполнении судебных решений" ставит сомнение на наличие в стране вообще каких либо Законов. (кто украл-тот и прав) Или много Вы слышали о возвращённых средствах в Украину? Начиная с о Звягильского и Лазаренко?
О рядовом ....лопе - так он и работает только "во славу"(именно для него и его семьи бежать - единственное спасение).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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