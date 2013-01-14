RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4034403540364037
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:23

Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:47

  detroytred написав:justit
Вы уверены?
Доступ разным реестрам, судя по инфо, имеют местные нотариусы и пр.


Уверен лишь в том, что в зависимости от реестра доступ может быть не предоставлен сотруднику "из низов".
Это как политика защиты данных, так и возможная защита от дурака.

Реестр, о котором Вы ведете речь возможно и открыт для "всех".

  detroytred написав:И претензии не только к дамочке. Она напартачила своё (заявление не принимала, отсылала в жэк, пока не начал на неё давить о горячей линии), вышестоящие другое.


Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.

Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?
justit
 
Повідомлень: 4773
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:41

  detroytred написав:Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Найбільше знищує бажання самовдосконалюватись - тверді переконування з ЗМІ про те що вчитись(працювати) безперспективно бо
вкрали те що було
крадуть те що є
вкрадуть і те що хтось зробить в наступному...
При цьому
вкрала влада
краде влада
буде красти влада...
І як наслідок
краще отримувати субсидії
краще втікти за кордон
краще нічого не робити...

І як після таких твердих і впевнених заявок змусити молоде підростаюче покоління повірити в себе і зрозуміти що завтрішня влада - це вони... ті хто будуть найбільше витрачати у своє самовдосконалення , найбільше витрачати свій час створюючи майбутнє матеріальне благополуччя спочатку своє , потім своєї сімї,потім своєї Держави...

ПС
Заміточка про ексель - просто бомба...
Я точно так само вважаю , при чому мінімальні знання VBA легко позволяють екселем замінити 1С-бугалтерію для мілких підприємців . при цьому ця надбудова з макросів дозволить отримати саме те що потрібно , а не те що навязується....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19697
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Желание учиться в обществе не с потолка берётся.
Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Найбільше знищує бажання самовдосконалюватись - тверді переконування з ЗМІ про те що вчитись(працювати) безперспективно бо
вкрали те що було
крадуть те що є
вкрадуть і те що хтось зробить в наступному...
При цьому
вкрала влада
краде влада
буде красти влада...
І як наслідок
краще отримувати субсидії
краще втікти за кордон
краще нічого не робити...

І як після таких твердих і впевнених заявок змусити молоде підростаюче покоління повірити в себе і зрозуміти що завтрішня влада - це вони... ті хто будуть найбільше витрачати у своє самовдосконалення , найбільше витрачати свій час створюючи майбутнє матеріальне благополуччя спочатку своє , потім своєї сімї,потім своєї Держави...

Причина банальна:
1. Каждый на личном примере имеет множество примеров беспредела.
2. Но нет ни одного случая, где восторжествовало бы Право и Закон.

В то же время такие вещи как "закон о исполнении судебных решений" ставит сомнение на наличие в стране вообще каких либо Законов. (кто украл-тот и прав) Или много Вы слышали о возвращённых средствах в Украину? Начиная с о Звягильского и Лазаренко?
О рядовом ....лопе - так он и работает только "во славу"(именно для него и его семьи бежать - единственное спасение).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5882
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:58

justit
*не умеющий* --- не о чём не говорит!
Важны причины, почему не умеет.

Практический пример, как эти неумеющие даже бабульки за 60 освоили компьютер после требований начальника, я уже не раз приводил.
Неумеющие работать на технике лодыри и папашкины сыночки тоже мигом нучились и начали выполнять свои обязанности.

Причины!!!
Не масло подорожало, а почему масло подорожало... и так до фундамента.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:58

В то же время не своевременное решение вопросов по сути - из-за сочной коррупционной составляющей, лишает надежд на Правосудие и ставит вопрос о компетенции всей системы:
"Фальсификатор дела Александрова" выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека

29.10.2018 10:44.
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/557490/
Бывший первый заместитель начальника милиции Краматорска Игорь Криволапов, который был фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Игоря Александрова, выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает краматорский сайт "Общежитие".

Европейский суд по правам человека (Страсбург) 2 октября 2018 года вынес решение по жалобе пенсионера МВД, жителя Краматорска Игоря Криволапова, имя которого стало широко известно в связи с так называемым "делом Игоря Александрова" - убийстве тележурналиста из Славянска и последовавшими вслед за этим громкими историями о "милиционерах-оборотнях", внезапных смертях участников событий и так далее.

Государство должно выплатить бывшему милиционеру Игорю Криволапову 20 тысяч евро.

Напомним, что журналист Игорь Александров из Славянска был учредителем и генеральным директоров телерадиокомпании "ТОР", являлся ведущим острой авторской телепрограммы 90-х годов "Без ретуши". 3 июля 2001 года Игорь Александров был зверски избит за свою журналистскую деятельность, направленную на разоблачение тотальной коррупции на Восточной Украине, и умер через несколько дней — 7 июля 2001 года.

"Дело Александрова" вызвало значительный общественный резонанс. После длительного и драматичного судебного процесса, были осуждены несколько обвиняемых как в заказе, так и в исполнении убийства тележурналиста. Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены несколько сотрудников правоохранительных органов, которые, по версии Генеральной прокуратуры, были причастны не только к фальсификации "Дела Александрова", но и к совершению других тяжких преступлений, включая убийства. Среди этих сотрудников МВД Украины фигурировал и Игорь Криволапов.

Он был обвинен Генеральной прокуратурой в фальсификации дела убитого в Славянске в 2001 году журналиста Игоря Александрова, организации убийства Юрия Вередюка (бомжа, на которого милиция хотела повесить убийство журналиста) и похищениях и убийствах сыновей краматорского бизнесмена Карпенко. Игоря Криволапова задерживали дважды и дважды отпускали.

В ЕСПЧ Игорь Криволапов жаловался, что его арест с 10 августа 2005 до 19 февраля 2009 года был незаконным (часть 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека: право на свободу и безопасность/законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом).

Кроме того, он, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 5 Евроконвеции (право на свободу и безопасность/ право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения), заявил, что срок его второго задержания — с 25 января 2012-го до 24 января 2013 года — был превышен.

Также, по мнению Игоря Криволапова, он не имел возможности отстаивать выплату ему компенсации за перечисленные нарушения (часть 5 статьи 5 (право на компенсацию) Евроконвенции).

Ссылаясь на часть 1 и 2 статьи 6 (Право на честный суд в разумный срок и презумпция невиновности), он пожаловался на продолжительность производства против него и тот факт, что государственные служащие участвовали в информационной кампании по этому делу, заявляя о его виновности еще до объявления приговора.

Суд установил в "деле" факты нарушения частей 1, 3 и 5 статьи 5 и части 1 и 2 статьи 6 Евроконвенции.

По решению ЕСПЧ, государство Украина должно выплатить Игорю Криволапову 20 тыс. евро компенсации за нематериальный ущерб и покрыть 300 евро расходов.

При чём у меня не возникает сомнения, что именно он получит эти средства, а 12 тысяч исцов по делу "Бурмич и другие против Украины" - будут дальше оббивать пороги. :D
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 29 жов, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5882
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:00

О том и речь!
Кто имеет на дамочку и пр. влияние.

Проблема не в инструментах (уволить, поощрить и т.д.), а в возможности и желании их применения.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20327
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:46

  detroytred написав:Проблема не в инструментах (уволить, поощрить и т.д.), а в возможности и желании их применения.

Проблема в принудительном сокращении финансирования социальных программ и переводе их финансирования на местные бюджеты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5882
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:33

  detroytred написав:justit
*не умеющий* --- не о чём не говорит!
Важны причины, почему не умеет.

Практический пример, как эти неумеющие даже бабульки за 60 освоили компьютер после требований начальника, я уже не раз приводил.
Неумеющие работать на технике лодыри и папашкины сыночки тоже мигом нучились и начали выполнять свои обязанности.


Не умеет, ибо не хочет научиться.
Или как вариант ждет, что его научат.
Понимания в том, что "ты пришел на работу, а не в школу. Никто тебя учить не будет." просто нету.
А вот попасть на работу в офис желание есть.
Таких работяг много.
И вовсе не "папашкины сыночки".
Возможно это тянется еще от СССР, где большинство ждяло, что вместо них кто-то сделает (научит у данном контексте)

"Ваша" дамочка с реестром, как не простой клерк, а начальник, могла просто не уметь "как это сделать".
Признать такое начальнику весьма сложно, гораздо проще иначе свое ЧСВ почесать :D , что она и продемонстраровала.

  detroytred написав:О том и речь!
Кто имеет на дамочку и пр. влияние.


Ее босс.
но он добрый, так же нельзя, за всякую ерунду с человека спрашивать.
Это надругательство над личностью :mrgreen:
justit
 
Повідомлень: 4773
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4034403540364037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63059)
29.10.2018 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.