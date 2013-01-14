"Фальсификатор дела Александрова" выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека29.10.2018 10:44.Бывший первый заместитель начальника милиции Краматорска Игорь Криволапов, который был фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Игоря Александрова, выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает краматорский сайт "Общежитие".Европейский суд по правам человека (Страсбург) 2 октября 2018 года вынес решение по жалобе пенсионера МВД, жителя Краматорска Игоря Криволапова, имя которого стало широко известно в связи с так называемым "делом Игоря Александрова" - убийстве тележурналиста из Славянска и последовавшими вслед за этим громкими историями о "милиционерах-оборотнях", внезапных смертях участников событий и так далее.Государство должно выплатить бывшему милиционеру Игорю Криволапову 20 тысяч евро.Напомним, что журналист Игорь Александров из Славянска был учредителем и генеральным директоров телерадиокомпании "ТОР", являлся ведущим острой авторской телепрограммы 90-х годов "Без ретуши". 3 июля 2001 года Игорь Александров был зверски избит за свою журналистскую деятельность, направленную на разоблачение тотальной коррупции на Восточной Украине, и умер через несколько дней — 7 июля 2001 года."Дело Александрова" вызвало значительный общественный резонанс. После длительного и драматичного судебного процесса, были осуждены несколько обвиняемых как в заказе, так и в исполнении убийства тележурналиста. Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены несколько сотрудников правоохранительных органов, которые, по версии Генеральной прокуратуры, были причастны не только к фальсификации "Дела Александрова", но и к совершению других тяжких преступлений, включая убийства. Среди этих сотрудников МВД Украины фигурировал и Игорь Криволапов.Он был обвинен Генеральной прокуратурой в фальсификации дела убитого в Славянске в 2001 году журналиста Игоря Александрова, организации убийства Юрия Вередюка (бомжа, на которого милиция хотела повесить убийство журналиста) и похищениях и убийствах сыновей краматорского бизнесмена Карпенко. Игоря Криволапова задерживали дважды и дважды отпускали.В ЕСПЧ Игорь Криволапов жаловался, что его арест с 10 августа 2005 до 19 февраля 2009 года был незаконным (часть 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека: право на свободу и безопасность/законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом).Кроме того, он, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 5 Евроконвеции (право на свободу и безопасность/ право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения), заявил, что срок его второго задержания — с 25 января 2012-го до 24 января 2013 года — был превышен.Также, по мнению Игоря Криволапова, он не имел возможности отстаивать выплату ему компенсации за перечисленные нарушения (часть 5 статьи 5 (право на компенсацию) Евроконвенции).Ссылаясь на часть 1 и 2 статьи 6 (Право на честный суд в разумный срок и презумпция невиновности), он пожаловался на продолжительность производства против него и тот факт, что государственные служащие участвовали в информационной кампании по этому делу, заявляя о его виновности еще до объявления приговора.Суд установил в "деле" факты нарушения частей 1, 3 и 5 статьи 5 и части 1 и 2 статьи 6 Евроконвенции.