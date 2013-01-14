Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:justit Вы уверены? Доступ разным реестрам, судя по инфо, имеют местные нотариусы и пр.
Уверен лишь в том, что в зависимости от реестра доступ может быть не предоставлен сотруднику "из низов". Это как политика защиты данных, так и возможная защита от дурака.
Реестр, о котором Вы ведете речь возможно и открыт для "всех".
detroytred написав:И претензии не только к дамочке. Она напартачила своё (заявление не принимала, отсылала в жэк, пока не начал на неё давить о горячей линии), вышестоящие другое.
Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
detroytred написав:Желание учиться в обществе не с потолка берётся. Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Найбільше знищує бажання самовдосконалюватись - тверді переконування з ЗМІ про те що вчитись(працювати) безперспективно бо вкрали те що було крадуть те що є вкрадуть і те що хтось зробить в наступному... При цьому вкрала влада краде влада буде красти влада... І як наслідок краще отримувати субсидії краще втікти за кордон краще нічого не робити...
І як після таких твердих і впевнених заявок змусити молоде підростаюче покоління повірити в себе і зрозуміти що завтрішня влада - це вони... ті хто будуть найбільше витрачати у своє самовдосконалення , найбільше витрачати свій час створюючи майбутнє матеріальне благополуччя спочатку своє , потім своєї сімї,потім своєї Держави...
ПС Заміточка про ексель - просто бомба... Я точно так само вважаю , при чому мінімальні знання VBA легко позволяють екселем замінити 1С-бугалтерію для мілких підприємців . при цьому ця надбудова з макросів дозволить отримати саме те що потрібно , а не те що навязується....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
detroytred написав:Желание учиться в обществе не с потолка берётся. Точно также, как пропадает желание учиться не просто так, а по определённым причинам.
Найбільше знищує бажання самовдосконалюватись - тверді переконування з ЗМІ про те що вчитись(працювати) безперспективно бо вкрали те що було крадуть те що є вкрадуть і те що хтось зробить в наступному... При цьому вкрала влада краде влада буде красти влада... І як наслідок краще отримувати субсидії краще втікти за кордон краще нічого не робити...
І як після таких твердих і впевнених заявок змусити молоде підростаюче покоління повірити в себе і зрозуміти що завтрішня влада - це вони... ті хто будуть найбільше витрачати у своє самовдосконалення , найбільше витрачати свій час створюючи майбутнє матеріальне благополуччя спочатку своє , потім своєї сімї,потім своєї Держави...
Причина банальна: 1. Каждый на личном примере имеет множество примеров беспредела. 2. Но нет ни одного случая, где восторжествовало бы Право и Закон.
В то же время такие вещи как "закон о исполнении судебных решений" ставит сомнение на наличие в стране вообще каких либо Законов. (кто украл-тот и прав) Или много Вы слышали о возвращённых средствах в Украину? Начиная с о Звягильского и Лазаренко? О рядовом ....лопе - так он и работает только "во славу"(именно для него и его семьи бежать - единственное спасение).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit *не умеющий* --- не о чём не говорит! Важны причины, почему не умеет.
Практический пример, как эти неумеющие даже бабульки за 60 освоили компьютер после требований начальника, я уже не раз приводил. Неумеющие работать на технике лодыри и папашкины сыночки тоже мигом нучились и начали выполнять свои обязанности.
Причины!!! Не масло подорожало, а почему масло подорожало... и так до фундамента.
В то же время не своевременное решение вопросов по сути - из-за сочной коррупционной составляющей, лишает надежд на Правосудие и ставит вопрос о компетенции всей системы:
"Фальсификатор дела Александрова" выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека
29.10.2018 10:44. https://www.ostro.org/donetsk/society/news/557490/ Бывший первый заместитель начальника милиции Краматорска Игорь Криволапов, который был фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Игоря Александрова, выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает краматорский сайт "Общежитие".
Европейский суд по правам человека (Страсбург) 2 октября 2018 года вынес решение по жалобе пенсионера МВД, жителя Краматорска Игоря Криволапова, имя которого стало широко известно в связи с так называемым "делом Игоря Александрова" - убийстве тележурналиста из Славянска и последовавшими вслед за этим громкими историями о "милиционерах-оборотнях", внезапных смертях участников событий и так далее.
Государство должно выплатить бывшему милиционеру Игорю Криволапову 20 тысяч евро.
Напомним, что журналист Игорь Александров из Славянска был учредителем и генеральным директоров телерадиокомпании "ТОР", являлся ведущим острой авторской телепрограммы 90-х годов "Без ретуши". 3 июля 2001 года Игорь Александров был зверски избит за свою журналистскую деятельность, направленную на разоблачение тотальной коррупции на Восточной Украине, и умер через несколько дней — 7 июля 2001 года.
"Дело Александрова" вызвало значительный общественный резонанс. После длительного и драматичного судебного процесса, были осуждены несколько обвиняемых как в заказе, так и в исполнении убийства тележурналиста. Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены несколько сотрудников правоохранительных органов, которые, по версии Генеральной прокуратуры, были причастны не только к фальсификации "Дела Александрова", но и к совершению других тяжких преступлений, включая убийства. Среди этих сотрудников МВД Украины фигурировал и Игорь Криволапов.
Он был обвинен Генеральной прокуратурой в фальсификации дела убитого в Славянске в 2001 году журналиста Игоря Александрова, организации убийства Юрия Вередюка (бомжа, на которого милиция хотела повесить убийство журналиста) и похищениях и убийствах сыновей краматорского бизнесмена Карпенко. Игоря Криволапова задерживали дважды и дважды отпускали.
В ЕСПЧ Игорь Криволапов жаловался, что его арест с 10 августа 2005 до 19 февраля 2009 года был незаконным (часть 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека: право на свободу и безопасность/законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом).
Кроме того, он, ссылаясь на части 1 и 3 статьи 5 Евроконвеции (право на свободу и безопасность/ право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до рассмотрения), заявил, что срок его второго задержания — с 25 января 2012-го до 24 января 2013 года — был превышен.
Также, по мнению Игоря Криволапова, он не имел возможности отстаивать выплату ему компенсации за перечисленные нарушения (часть 5 статьи 5 (право на компенсацию) Евроконвенции).
Ссылаясь на часть 1 и 2 статьи 6 (Право на честный суд в разумный срок и презумпция невиновности), он пожаловался на продолжительность производства против него и тот факт, что государственные служащие участвовали в информационной кампании по этому делу, заявляя о его виновности еще до объявления приговора.
Суд установил в "деле" факты нарушения частей 1, 3 и 5 статьи 5 и части 1 и 2 статьи 6 Евроконвенции.
По решению ЕСПЧ, государство Украина должно выплатить Игорю Криволапову 20 тыс. евро компенсации за нематериальный ущерб и покрыть 300 евро расходов.
При чём у меня не возникает сомнения, что именно он получит эти средства, а 12 тысяч исцов по делу "Бурмич и другие против Украины" - будут дальше оббивать пороги.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 29 жов, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Проблема не в инструментах (уволить, поощрить и т.д.), а в возможности и желании их применения.
Проблема в принудительном сокращении финансирования социальных программ и переводе их финансирования на местные бюджеты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:justit *не умеющий* --- не о чём не говорит! Важны причины, почему не умеет.
Практический пример, как эти неумеющие даже бабульки за 60 освоили компьютер после требований начальника, я уже не раз приводил. Неумеющие работать на технике лодыри и папашкины сыночки тоже мигом нучились и начали выполнять свои обязанности.
Не умеет, ибо не хочет научиться. Или как вариант ждет, что его научат. Понимания в том, что "ты пришел на работу, а не в школу. Никто тебя учить не будет." просто нету. А вот попасть на работу в офис желание есть. Таких работяг много. И вовсе не "папашкины сыночки". Возможно это тянется еще от СССР, где большинство ждяло, что вместо них кто-то сделает (научит у данном контексте)
"Ваша" дамочка с реестром, как не простой клерк, а начальник, могла просто не уметь "как это сделать". Признать такое начальнику весьма сложно, гораздо проще иначе свое ЧСВ почесать , что она и продемонстраровала.
detroytred написав:О том и речь! Кто имеет на дамочку и пр. влияние.
Ее босс. но он добрый, так же нельзя, за всякую ерунду с человека спрашивать. Это надругательство над личностью