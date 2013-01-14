Додано: Пон 29 жов, 2018 18:07

justit написав: Ну дык....

Уволить, взять на ее место другого.



Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.

Но кому какое дело? Ну дык....Уволить, взять на ее место другого.Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.Но кому какое дело?

вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.я кстати с образованием энергетика (абсолютно никак в жизни не пригодившемся, кроме как починить розетку или электроприбор) вот так потихоньку и осваивал, изначально работая на должности чуть выше курьера.сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.