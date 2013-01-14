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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4035403640374038
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.

Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?


вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.
человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.
я кстати с образованием энергетика (абсолютно никак в жизни не пригодившемся, кроме как починить розетку или электроприбор) вот так потихоньку и осваивал, изначально работая на должности чуть выше курьера.
сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:45

  galex написав:
  justit написав:Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.

Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?


вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.


Я лишь по своему опыту сужу.
В районных центрах, да и некоторых областных, где с работой швах - место в офисе госструктуры весьма лакомо.
Сам так начинал.
Там всему и начал учиться.
Причем банально с Excell for Dummies и подобного.
Зато при увольнении, кандидат на мое место не знал вааще ничего.
Я его как бы "проверял", даже не знаю, взяли ли, ибо мне-то было все равно.


  galex написав:человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.


Ну, не всегда.
Все зависит от массы факторов.


  galex написав:
сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.


В моей работе это - "за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов" вообще не канает.
Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."

:mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:06

  galex написав:
  justit написав:Ну дык....
Уволить, взять на ее место другого.

Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой.
Но кому какое дело?


вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.
человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.



очень близко знаком с молод.человеком в 15г пошедшим работать в министерство далеко не последним человеком,его туда взял другой, ушедший из бизнеса на волне оптимизма перестроить страну в кабмин, но в другую отрасль.
через некоторое время мой знакомый разочаровался ушёл в частную фирму.
кстати,министр предлагал ему сначала оставаться, а потом приглашал в бизнес жены, но он отказался.

так шо идут(шли) туда люди способные и с хорошими намерениями....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:11

  19yuriy91 написав:бродский разоткровенничался
https://www.youtube.com/channel/UCg7T64 ... irmation=1

Реально все понимают, что "разбор полётов" неизбежен.
Накал в обществе уже давно зашкалил.
И к "каждому" вопросов больше, на порядок, чем у него ответов.
Ко всему % - 5 населения уже реально воспринимают действительность.
А их всё равно затягивают в болото, форсируют их ......

И "презервативами" уже не отделаться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:14

  justit написав:Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."
Або заскладно зробили - або дама Бальзаківського віку....
Кількість кнопок-повинна бути мінімальна
Макроси повинні бути організовані таким чином , щоб легко переконфігуровувались під зміни вигляду паперових бланків
Прямий доступ до бази - табу , тільки введення через створені форми ( не обовязково форми - достатньо просто на кожному листку створити якусь потрібну , або кнопкою запуску викликати створення0
Я так цілий санаторій на ексель присадив, добрих 5 років працювали , поки молоді кадри не підросли , які змогли освоїти 1С , а я цих 5 років мав безкоштовний відпочинок раз в квартал на все готове :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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  #<1 ... 4035403640374038
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