Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов. человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму. я кстати с образованием энергетика (абсолютно никак в жизни не пригодившемся, кроме как починить розетку или электроприбор) вот так потихоньку и осваивал, изначально работая на должности чуть выше курьера. сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.
Я лишь по своему опыту сужу. В районных центрах, да и некоторых областных, где с работой швах - место в офисе госструктуры весьма лакомо. Сам так начинал. Там всему и начал учиться. Причем банально с Excell for Dummies и подобного. Зато при увольнении, кандидат на мое место не знал вааще ничего. Я его как бы "проверял", даже не знаю, взяли ли, ибо мне-то было все равно.
galex написав:человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.
Ну, не всегда. Все зависит от массы факторов.
galex написав: сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.
В моей работе это - "за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов" вообще не канает. Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов. человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.
очень близко знаком с молод.человеком в 15г пошедшим работать в министерство далеко не последним человеком,его туда взял другой, ушедший из бизнеса на волне оптимизма перестроить страну в кабмин, но в другую отрасль. через некоторое время мой знакомый разочаровался ушёл в частную фирму. кстати,министр предлагал ему сначала оставаться, а потом приглашал в бизнес жены, но он отказался.
так шо идут(шли) туда люди способные и с хорошими намерениями....
Реально все понимают, что "разбор полётов" неизбежен. Накал в обществе уже давно зашкалил. И к "каждому" вопросов больше, на порядок, чем у него ответов. Ко всему % - 5 населения уже реально воспринимают действительность. А их всё равно затягивают в болото, форсируют их ......
И "презервативами" уже не отделаться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."
Або заскладно зробили - або дама Бальзаківського віку.... Кількість кнопок-повинна бути мінімальна Макроси повинні бути організовані таким чином , щоб легко переконфігуровувались під зміни вигляду паперових бланків Прямий доступ до бази - табу , тільки введення через створені форми ( не обовязково форми - достатньо просто на кожному листку створити якусь потрібну , або кнопкою запуску викликати створення0 Я так цілий санаторій на ексель присадив, добрих 5 років працювали , поки молоді кадри не підросли , які змогли освоїти 1С , а я цих 5 років мав безкоштовний відпочинок раз в квартал на все готове
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Интересная статистика зазвучала с Луганщины, при чём территории контролируесой правительством:
https://tribun.com.ua/53681 ....................... Отмечается, что на шахте Тошковская ГП «Первомайскуголь» лежит 45 тыс тонн угля, который руководство предприятия умышленно не реализует и следовательно шахтеры не могут получить зарплату.
Речь, я так понимаю идёт о рядовке.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... ansku.html ............................. Ще до того Лисянський, з посиланням на Східну правозахисну групу (засновником якої він є), висловив свою версію, чому працівники шахт не отримують грошей. Виявляється, на шахтах Луганської області зберігаються десятки тисяч тонн вугілля, які не знаходять збуту.
Правозахисники пообіцяли звернутись до правоохоронних органів, звинувачуючи в заборгованості по зарплатні Міністерство палива та енергетики і його нинішнього очільника.
Напоминаю, что по "Закону" шахты не имеют Права реализовывать уголь. В таком случае предусмотрена уголовная ответственность. " - А Вы говорите премию, маме, ... - в США ... " По "старой памяти" реализацией угля в Украине шибко интересовались из штатов - скорее всего реализацию угля, как отдельный бизнес по твёрдому топливу продадут амерам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.