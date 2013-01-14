Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов. человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму. я кстати с образованием энергетика (абсолютно никак в жизни не пригодившемся, кроме как починить розетку или электроприбор) вот так потихоньку и осваивал, изначально работая на должности чуть выше курьера. сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов.
Я лишь по своему опыту сужу. В районных центрах, да и некоторых областных, где с работой швах - место в офисе госструктуры весьма лакомо. Сам так начинал. Там всему и начал учиться. Причем банально с Excell for Dummies и подобного. Зато при увольнении, кандидат на мое место не знал вааще ничего. Я его как бы "проверял", даже не знаю, взяли ли, ибо мне-то было все равно.
galex написав:человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.
Ну, не всегда. Все зависит от массы факторов.
galex написав: сначала таблицу в экселе, потом макросы, потом сам попробовал что-то написать на VBA, а потом затянуло. мотивацией в данном случае служит удовольствие от того, когда ты написал какую-то программку и она (не сразу) начинает работать и выполнять то, что тебе нужно. за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов.
В моей работе это - "за секунды делая то, что вручную делалось бы много часов" вообще не канает. Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."
justit написав:Ну дык.... Уволить, взять на ее место другого.
Я вот искренне считаю, что человек, не умеющий создать в экселе таблицу с формулами (или неспособен быстро найти информацию в гугле) не имеет права работать в офисе, от слова вообще, ибо он простите тупой. Но кому какое дело?
вы так говорите, как будто в госслужбу очередь способных кандидатов. человек, умеющий создать в экселе таблицу и сделать поиск в гугле, найдет себе вакансию, которая оплачивается в 1,5-2 раза лучше и пойдет в частную фирму.
очень близко знаком с молод.человеком в 15г пошедшим работать в министерство далеко не последним человеком,его туда взял другой, ушедший из бизнеса на волне оптимизма перестроить страну в кабмин, но в другую отрасль. через некоторое время мой знакомый разочаровался ушёл в частную фирму. кстати,министр предлагал ему сначала оставаться, а потом приглашал в бизнес жены, но он отказался.
так шо идут(шли) туда люди способные и с хорошими намерениями....
Реально все понимают, что "разбор полётов" неизбежен. Накал в обществе уже давно зашкалил. И к "каждому" вопросов больше, на порядок, чем у него ответов. Ко всему % - 5 населения уже реально воспринимают действительность. А их всё равно затягивают в болото, форсируют их ......
И "презервативами" уже не отделаться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:Делаешь даме, которая не шарит файл с таким макросом, а она не пользуется, ибо "я не поняла как это... лучше буду по старинке цифры руками вбивать."
Або заскладно зробили - або дама Бальзаківського віку.... Кількість кнопок-повинна бути мінімальна Макроси повинні бути організовані таким чином , щоб легко переконфігуровувались під зміни вигляду паперових бланків Прямий доступ до бази - табу , тільки введення через створені форми ( не обовязково форми - достатньо просто на кожному листку створити якусь потрібну , або кнопкою запуску викликати створення0 Я так цілий санаторій на ексель присадив, добрих 5 років працювали , поки молоді кадри не підросли , які змогли освоїти 1С , а я цих 5 років мав безкоштовний відпочинок раз в квартал на все готове
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Интересная статистика зазвучала с Луганщины, при чём территории контролируесой правительством:
https://tribun.com.ua/53681 ....................... Отмечается, что на шахте Тошковская ГП «Первомайскуголь» лежит 45 тыс тонн угля, который руководство предприятия умышленно не реализует и следовательно шахтеры не могут получить зарплату.
Речь, я так понимаю идёт о рядовке.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... ansku.html ............................. Ще до того Лисянський, з посиланням на Східну правозахисну групу (засновником якої він є), висловив свою версію, чому працівники шахт не отримують грошей. Виявляється, на шахтах Луганської області зберігаються десятки тисяч тонн вугілля, які не знаходять збуту.
Правозахисники пообіцяли звернутись до правоохоронних органів, звинувачуючи в заборгованості по зарплатні Міністерство палива та енергетики і його нинішнього очільника.
Напоминаю, что по "Закону" шахты не имеют Права реализовывать уголь. В таком случае предусмотрена уголовная ответственность. " - А Вы говорите премию, маме, ... - в США ... " По "старой памяти" реализацией угля в Украине шибко интересовались из штатов - скорее всего реализацию угля, как отдельный бизнес по твёрдому топливу продадут амерам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А здесь хоть и вскользь, но упоминается ситуация с экономикой в том же Лисичанске, "развитием" промышленности:
Поднявшийся из шахты Волынец: Большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья горняков http://vchaspik.ua/ukraina/453322-podny ... e-zdorovya Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что условия пребывания горняков под землей оставляют желать лучшего, состояние здоровья с каждым днем у шахтеров все хуже и хуже. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.
Только поднялся из шахты им. Г. Г. Капустина, где вместе с главой МО НПГУ г. Лисичанска Эдуардом Всеволодским, представителем Обмудсмена Павлом Лисянским встречался с горняками, которые протестуют 11 день в забое. Также там присутствовали представители Минэнергоугля и руководство предприятия. Большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья горняков, которые проявляют настоящее мужество и принципиальность, борясь за честно заработанные зарплаты. Невооруженным глазом видно, что протестующие истощены и у них появились проблемы со здоровьем. На этой шахте, как и на многих других государственных, ситуация неутешительная - «все доведено до ручки». Представьте, что в шахте много работ выполняют руками. В то же время мы понимаем, что коллектив шахты им. Г. Г. Капустина борется не только за зарплаты, но и за сохранение предприятия, своих рабочих мест. В Лисичанске в советское время было 10 крупных предприятий - содовый, нефтеперерабатывающий, резинотросовый заводы и т.д. - все уничтожено, и остались только четыре шахты. В них люди работают в очень сложных условиях, а им за этот тяжелый опасный труд платят небольшие зарплаты. Скажем, горняки ведущих профессий получают 8-9 тысяч грн, и то с большими задержкам. Напомню, что на шахте им. Г. Г. Капустина ИНСУ задолженность еще за предыдущие годы. Некоторые за последние 4 месяца не получил ни копейки. Отдельно хочу обратить внимание на то, в каких условиях находятся горняки 11 дней под землей. Кстати, четверо последних суток с ними - народный депутат. Хотя я, как бывший горняк, хорошо знаю, что такое труд в шахте, у меня сложилось удручающее впечатление от пребывания в забое шахты им Г. Капустина. Беспокоит, что рудничная атмосфера там - крайне неблагоприятная, а влажность - высокая. Представьте, что находитесь в обычном погребе на глубине всего 3-4 метра в течение хотя бы недели - это физически и психологически тяжело. А что говорить, когда горняки находятся в более опасных условиях на глубине 600 м и на них еще и оказывают огромное давление, «вешают всех собак». Не знаю, сколько продержатся горняки Протестующие, но определенные решения по акциям протеста мы вместе с ними уже решили во время встречи под землей. О них мы сообщим позже. Также напомню, что сегодня горняки шахты имени Д. Ф. Мельникова в течение двух часов перекрывали дорогу в Лисичанске - таким образом они требовали выплаты зарплат", - написал Волынец.
Речь не идёт о "развитии" - прямым текстом: "о ликвидации" промышленности.
При чём речь не только о остатках индустриализации:
Ни в чем себе не отказывай: украинский врач показал свою нищенскую зарплату
Соответствующий снимок опубликовал Андрей Клянчин на своей странице в Facebook. На фотографии квитанции указано, что за стаж ему было начислено в октябре 2018 года 1193,92 грн, почасовая оплата – 5969,60 гривен, всего было начислено 7163,52.
Из этой суммы взыскали 4351,84 гривен. В частности, деньги пошли на: налог – 1289,43 грн; военные сборы – 107,45; исполнительный лист – 2883,32 гривен (выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению); на профсоюзы –71,64. На руки врач получил 1500 гривен. Сумма к выдаче в итоге получилась 1311, 68 гривен – около 46,38 долларов. Если прибавить ту сумму, которую он получил на руки, то выплата составляет около 99 долларов.
Судя по материалу интернет-издания "Украина-Центр", Клянчин является главным врачом Кировоградского областного кардиодиспансера. Он работает кардиохирургом. Мужчина также является переселенцем из Луганска. Таким образом, украинский кардиохирург за месяц работы получил меньше 50 долларов.
В комментариях пользователи возмутились такой "нищенской" зарплате врача.
"Стыдно жить в стране, где уборщицы и продавцы получают больше врачей - людей, спасающих жизни", "Врач не живет на эту зарплату, все об этом знают", "Отвечу по-секрету: на такую зарплату никто не проживет", "Ни в чем себе не отказывай", – написали пользователи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy А вы себе 45 тысяч тонн угля представляете в размерах и объёме ? И где их хранить ? Вам же главное, горлопанить, какая зрада вокруг. А там всякие физику, объёмы, размеры, плотность - это не про Вас. И этот ваш профсоюзный горлопан, который то сжигал себя, то дважды голодал, или сколько он там раз голодал. А почему на нём нет следов ожогов, и почему он дважды голодал, а лицо всё равно шире любого дверного проёма ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах