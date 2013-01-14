Поднявшийся из шахты Волынец: Большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья горняковГлава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что условия пребывания горняков под землей оставляют желать лучшего, состояние здоровья с каждым днем у шахтеров все хуже и хуже. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.Только поднялся из шахты им. Г. Г. Капустина, где вместе с главой МО НПГУ г. Лисичанска Эдуардом Всеволодским, представителем Обмудсмена Павлом Лисянским встречался с горняками, которые протестуют 11 день в забое. Также там присутствовали представители Минэнергоугля и руководство предприятия. Большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья горняков, которые проявляют настоящее мужество и принципиальность, борясь за честно заработанные зарплаты. Невооруженным глазом видно, что протестующие истощены и у них появились проблемы со здоровьем.На этой шахте, как и на многих других государственных, ситуация неутешительная - «все доведено до ручки». Представьте, что в шахте много работ выполняют руками. В то же время мы понимаем, что коллектив шахты им. Г. Г. Капустина борется не только за зарплаты, но и за сохранение предприятия, своих рабочих мест.В них люди работают в очень сложных условиях, а им за этот тяжелый опасный труд платят небольшие зарплаты. Скажем, горняки ведущих профессий получают 8-9 тысяч грн, и то с большими задержкам. Напомню, что на шахте им. Г. Г. Капустина ИНСУ задолженность еще за предыдущие годы. Некоторые за последние 4 месяца не получил ни копейки.Отдельно хочу обратить внимание на то, в каких условиях находятся горняки 11 дней под землей. Кстати, четверо последних суток с ними - народный депутат. Хотя я, как бывший горняк, хорошо знаю, что такое труд в шахте, у меня сложилось удручающее впечатление от пребывания в забое шахты им Г. Капустина. Беспокоит, что рудничная атмосфера там - крайне неблагоприятная, а влажность - высокая. Представьте, что находитесь в обычном погребе на глубине всего 3-4 метра в течение хотя бы недели - это физически и психологически тяжело. А что говорить, когда горняки находятся в более опасных условиях на глубине 600 м и на них еще и оказывают огромное давление, «вешают всех собак». Не знаю, сколько продержатся горняки Протестующие, но определенные решения по акциям протеста мы вместе с ними уже решили во время встречи под землей. О них мы сообщим позже.Также напомню, что сегодня горняки шахты имени Д. Ф. Мельникова в течение двух часов перекрывали дорогу в Лисичанске - таким образом они требовали выплаты зарплат", - написал Волынец.