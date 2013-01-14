Додано: Вів 30 жов, 2018 13:19

В конечном итоге в Гааге за неимением реальных доказательств российского военного присутствия могут судить не Россию, а Украину. Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Наши постоянные декларации, красивые заявления, красивые вывески, пение гимна на балконе ОБСЕ. Мы толком ничего не доказали ни ОБСЕ, ни ООН, ни Европе, ни миру. Помните, когда мы отвезли в Гаагу два мешка материалов вмешательства России в дела на Донбассе относительно присутствия войск России. Мешки не возят, возят подшитые, пронумерованные, квалифицированные материалы, которые составляют доказательную базу. Россия тоже в Гаагу отвезла очень много материалов, но не в мешках, а подшитые, квалифицированные, с четким указанием, что украинская политическая военная власть совершает преступления на Донбассе, в том числе убийство мирных людей», — говорит он.

«Мы дождёмся того, что в Гааге будут судить не россиян, а нас. Если будем так работать. Нет системной работы относительно присутствия россиян там. Нет уголовного производства, в котором было бы чётко всё зафиксировано. И материалы относительно уголовного производства уже законченного давно, выделенного из материалов, потому что продолжается присутствие России на Донбассе, переданные в Гаагу, уже переданные после судебного решения. Необходимо судебное решение, необходимо решение следователей», — пояснил Вовк.