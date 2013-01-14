например только на складах Запорожской ТЭС как правило находится в 3 раза больше угля и никто эту цифру гиганской не считает...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:56
например только на складах Запорожской ТЭС как правило находится в 3 раза больше угля и никто эту цифру гиганской не считает...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Вів 30 жов, 2018 13:19
Re: волки
В конечном итоге в Гааге за неимением реальных доказательств российского военного присутствия могут судить не Россию, а Украину. Об этом в комментарии InfoResist рассказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
«Наши постоянные декларации, красивые заявления, красивые вывески, пение гимна на балконе ОБСЕ. Мы толком ничего не доказали ни ОБСЕ, ни ООН, ни Европе, ни миру. Помните, когда мы отвезли в Гаагу два мешка материалов вмешательства России в дела на Донбассе относительно присутствия войск России. Мешки не возят, возят подшитые, пронумерованные, квалифицированные материалы, которые составляют доказательную базу. Россия тоже в Гаагу отвезла очень много материалов, но не в мешках, а подшитые, квалифицированные, с четким указанием, что украинская политическая военная власть совершает преступления на Донбассе, в том числе убийство мирных людей», — говорит он.
«Мы дождёмся того, что в Гааге будут судить не россиян, а нас. Если будем так работать. Нет системной работы относительно присутствия россиян там. Нет уголовного производства, в котором было бы чётко всё зафиксировано. И материалы относительно уголовного производства уже законченного давно, выделенного из материалов, потому что продолжается присутствие России на Донбассе, переданные в Гаагу, уже переданные после судебного решения. Необходимо судебное решение, необходимо решение следователей», — пояснил Вовк.
Додано: Вів 30 жов, 2018 13:21
Re: Sofia Kotler
Половина сотрудников СБУ работают на Россию, поэтому я не удивлюсь , если это случится.Вы намеренно отпускаете русских пленных солдат, чтоб не возможно было доказать.А при этом своих садите.Но все в мире это знают, скрыть не удастся.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:04
Вам в статье указана фотка.
Это называется открытый угольный склад.
45.т.т. - это месячная добычь - это не много.
Шахта миллионник в сутки выдает от 3х тысяч тон "угля" + "горную массу".
Страшнее будет когда пойдут дожди и эта куча тупо начнёт гореть.
После фабрики там останется тыс 10 концентрата, тыс 25-30 отсева(для ТЕЦ).
Я так понимаю, что Вы реально не представляете о какой промышленности и экономике идёт речь тупо, не воспринимаете - у Вас просто напросто в голове это не состоянии уместиться.
- А я, дурачок, распинаюсь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:06
На жаль и такое есть.
Бизнес - один только бизнес.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:09
а вторая половина на американцев?
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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